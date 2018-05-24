На Ангарский цементно-горный комбинат поступила новая карьерная техника

Ангарск , 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Обособленное подразделение АО «Ангарскцемент» – «Карьер Перевал», расположенный в городе Слюдянка, – расширяет парк горной техники. На предприятии ввели в эксплуатацию бульдозер «Komatsu D155А-5» и самосвал «БелАЗ-7555В».

Тяжёлый бульдозер «Komatsu D155A-5», поступивший на участок «Горный», предназначен для перемещения горной массы в отвал, для расчистки территории после проведения взрывных работ и планировки площадок под бурение скважин. По техническим характеристикам, в том числе по габаритам, он превосходит имеющиеся на карьере бульдозеры «Б-10».

Тяжёлый бульдозер «Komatsu D155A-5»

Машина оснащена двигателем «Komatsu SA6D 140E-2», который развивает мощность 225 кВт (302 л.с.) и обеспечивает высокий крутящий момент, необходимый для эффективного выполнения бульдозерных работ. Использование гидромеханической трансмиссии «Torgflow» позволяет переключать и изменять направление движения с помощью одного рычага. Лёгкий в освоении и использовании левый джойстик отвечает за управление всеми маневрами бульдозера, правый – функциями отвала. Сбалансированная ходовая часть на упругой подвеске, уникальные крестообразные каретки обеспечивают прочное сцепление с грунтом, что продлевает срок службы механизмов и повышает уровень комфорта оператора. Электронная система текущего контроля даёт возможность отслеживать даже мелкие неисправности. Информация измерительных и контрольных приборов обрабатывается микрокомпьютером, он выдаёт широкий диапазон показаний.

Машинисты Андрей Чвалаев и Вячеслав Теблоев, имеющие многолетний опыт в управлении бульдозером «Б-10», прошли обучение и сдали экзамен по эксплуатации «Komatsu D155А-5».

«Новый бульдозер способен перемещать в отвал до 2800-3000 тонн горной массы за смену, в то время как возможности «Б-10» не превышают 1600 тонн, – объясняет начальник участка «Горный» Валерий Бобков. – Это существенно ускоряет зачистку забоев после проведения взрывных работ, подготовку участков под бурение скважин. В дальнейшем «Komatsu D155А-5» будет активно эксплуатироваться при строительстве автодороги на горизонты ниже отметки 1005 метров».

На участок «Автотранспортный» поступил автомобиль «БелАЗ-7555В», предназначенный для перевозки горной массы в сложных горнотехнических и климатических условиях. Самосвал грузоподъёмностью 55 тонн – более современный и экономичный по сравнению с имеющимися на карьере «БелАЗ-7547 – предприятие использует впервые.

Самосвал «БелАЗ-7555В»

Для безопасной эксплуатации новой машины на карьере участка «Горный» увеличена высота предохранительного вала на пунктах разгрузки в отвал, а также на транспортных магистралях.

Самосвал оснащён автоматической коробкой передач и мощным двухтурбинным двигателем «Cummins KTTA 19-C». В кабине установлен бортовой компьютер, осуществляющий непрерывный мониторинг работы всех систем. Камеры видеоконтроля обеспечивают водителю панорамный обзор. Самосвал снабжён системой автоматического пожаротушения.

Водитель Сергей Тулубенский, имеющий многолетний опыт в управлении самосвалом «БелАЗ-7547», сейчас проходит стажировку, ему предстоит освоить автомобиль за 10 смен.

«Являясь сырьевой базой комбината, «Карьер Перевал» служит первым звеном в нашей производственной цепочке. Лишь обеспечив своевременную поставку мрамора на ангарскую площадку, мы можем гарантировать бесперебойную отгрузку готовой продукции, – комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Мы также заботимся о том, чтобы сделать условия труда горняков ещё более комфортными и безопасными: новой техникой легко управлять, обе машины имеют просторные кабины с удобными водительскими креслами и кондиционерами. Инвестируя в производство, повышая уровень профессиональной подготовки специалистов, «Ангарскцемент» продолжает устойчивое развитие, укрепляет позиции на рынке».

По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент»