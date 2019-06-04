На Ангарский цементно-горный комбинат поступили новые цементовозы

Ангарск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» расширяет парк автомобилей, оказывающих услугу по доставке продукции потребителям. К началу «высокого» строительного сезона на завод поступили два цементовоза, состоящих из тягача марки Scania (Швеция) и полуприцепа «Сеспель» (г. Чебоксары).

Отгрузка цемента на заводе производится различными видами транспорта, при этом наиболее востребованной у клиентов остаётся автодоставка. Так, в 2018 году по железной дороге потребителям направлено 240 тыс. тонн цемента, в то время как автотранспортом – 377 тыс. тонн, в том числе 139 тыс. доставлено собственными цементовозами комбината. С 2016-го спрос на данную услугу АО «Ангарскцемент» увеличился вдвое. В «высокий» строительный сезон-2018 имевшиеся на тот момент шесть цементовозов предприятия уже не справлялись с возрастающими объёмами перевозок продукции – комбинату приходилось периодически обращаться к услугам сторонних перевозчиков. В текущем году спрос на доставку стройматериалов от ворот предприятия до адресата будет по-прежнему высок, поэтому руководство АО «Ангарскцемент» приняло решение закупить дополнительно два цементовоза.

С 2014 года завод отдаёт предпочтение автомобилям марки Scania, оснащённым алюминиевой цистерной вместо металлической. Алюминиевая бочка легче традиционной, следовательно, позволяет за один рейс перевозить больше навального цемента – 25 тонн вместо 17 – без перегруза машины.

Scania P440A6x4NA – цементовоз нового поколения, превосходит предыдущие модели по площади кабины, объёму топливного бака и мощности двигателя (440 л.с.). Тягач установлен на шины большего размера и оснащён дополнительными фарами для комфортного передвижения в тёмное время суток. Отличительная особенность двух поступивших на завод автомобилей в том, что их собрали в Нидерландах по специальному заказу АО «Ангарскцемент». В частности, вместо рессорной задней подвески, характерной для серийных моделей такого автомобиля, на тягачи установили пневматическую, позволяющую заполненным алюминиевым цистернам оказывать меньшую нагрузку на всю конструкцию.

«Мы продолжаем развивать сервис автодоставки цемента. Расширение и обновление собственного парка цементовозов позволит нам обеспечивать бесперебойные поставки готовой продукции без обращения к услугам сторонних перевозчиков, – комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Все цементовозы, выходящие в рейс по заказу потребителя, пломбируются. Таким образом, наши клиенты всегда получают продукцию высокого качества, которое завод поддерживает на протяжении своей 62-летней истории».