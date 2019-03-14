На Байкале и в Аршане предлагают смягчить «антиалкогольный закон» ради туристов

Бурятия, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии предложили смягчить ограничения продажи алкоголя в туристических местах – в посёлке Аршан и на озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Народного Хурала республики.

С инициативой выступил исполнительный директор ООО «Барис продукты» Ринчин Гармаев. Сейчас в Бурятии алкоголь нельзя продавать после 21.00. Решение было принято в целях борьбы с алкоголизацией населения, снижения уровня преступности. Этот вопрос станет темой отдельного рабочего совещания в Народном Хурале.

Напомним, в Иркутской области в 2017 году начали обсуждать законопроект, направленный на регулирование алкогольного розничного рынка. Он вызвал много претензий со стороны предпринимательского сообщества. Особенные споры вызвало предложение ввести единый для всех торговых точек промежуток времени, в который нельзя будет отпускать выпивку. В частности, предлагалось ограничить время торговли с 10.00 до 21.00 в будни и с 8.00 до 21.00 в выходные дни.

В 2018 году рассматривали новую редакцию документа, но так его и не приняли. По-прежнему, в Иркутской области торговать спиртным в магазинах, которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов, можно с 9.00 до 21.00, в отдельно стоящих магазинах – с 8.00 до 23.00.

Между тем, и Иркутская область, и Бурятия входят в ТОП-30 самых пьющих регионов.