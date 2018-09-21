На Братском экономическом форуме представили новейшие разработки РУСАЛа

Братск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ приняла участие в Братском экономическом форуме. Металлурги развернули самую большую экспозицию.

В прошлые два года БрАЗ представлял на БЭФе экспозицию о местном заводе. В этом году выставка посвящена проектам РУСАЛа, а также компании «РУС-инжиниринг» и инженерно-технологического центра РУСАЛа. Гостям продемонстрировали новейшие разработки компании, сообщает БСТ.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ: «В этой экспозиции мы показали всё: наши новые технологии. Здесь есть информация по инертному аноду. Это передовая технология, которая наиболее экологична. Основные экологические проекты РУСАЛа. Несмотря на те экономические проблемы, которые существуют в мире, несмотря на санкционные вопросы, мы всё равно хотели показать, что РУСАЛ сегодня развивается, РУСАЛ ни в коем случае не останавливает наши экологические проекты, вопросы модернизации, строительства новых заводов».

Сергей Серебренников, мэр Братска: «Север Иркутской области привлекателен, в том числе для инвесторов. Мы стараемся создавать условия для развития местного бизнеса: как мелкого, среднего, так и крупного. Здесь сегодня наши основные крупные гиганты отечественной промышленности тоже представлены, такие как алюминиевый завод. И они задают тон экономике не только Братска, но и всего региона».

Для удобства гостей форума металлурги представили интерактивные экраны, благодаря которым можно получить всю необходимую информацию о производстве алюминия. Новинку уже оценили эксперты и посетители выставки.

Николай Юшков, заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска: «Братский алюминиевый завод очень хорошую выставку представил здесь: в очень современном исполнении, очень интересная, познавательная. Несмотря на то, что я довольно хорошо разбираюсь в вопросах алюминиевого производства. Но для меня тоже нашлось что-то новенькое, что можно было посмотреть, поговорить и оценить».