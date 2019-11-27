На БрАЗе появились новые экологичные электропогрузчики

Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На БрАЗ поступили новые экологичные погрузчики, которые работают на литий-ионных батареях. В отличие от дизельной техники, новым машинам не требуется топливо и, соответственно, не образуются выхлопные газы.

Главное отличие электрических машин от дизельных предшественников – это то, что они заряжаются от обычной розетки. Немецкий производитель изготовил такие погрузчики по спецзаказу РУСАЛа.

Сергей Сауцкий, директор по обеспечению производства БрАЗа:

– У нас был уже опыт, связанный с приобретением нового оборудования, которое не всегда могло в наших условиях работать. Здесь же уже подготовленный погрузчик, сделанный по заказу РУСАЛа, приезжает. Наша задача максимально активно эксплуатировать, показать, на что он способен, и оценить возможности его дальнейшего применения.

Водители уже успели оценить новую технику: кабина оборудована кондиционером, дворниками и подогревом.

Татьяна Халтуева, водитель погрузчика:

– Очень прекрасно работается, особенно в наше зимнее время. Тут печка находится, что как раз удобно для водителя. Не надо перемерзать или где-то лишний раз греться. Очень комфортно, не шумно, не пыльно.

Пока на заводе работает три новых электропогрузчика. Если испытания пройдут успешно, металлурги планируют укомплектовать ими весь завод, а это более 100 машин.