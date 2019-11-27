ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
28.11.2019

На БрАЗе появились новые экологичные электропогрузчики

Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На БрАЗ поступили новые экологичные погрузчики, которые работают на литий-ионных батареях. В отличие от дизельной техники, новым машинам не требуется топливо и, соответственно, не образуются выхлопные газы.

На БрАЗе появились новые экологичные электропогрузчики

Главное отличие электрических машин от дизельных предшественников – это то, что они заряжаются от обычной розетки. Немецкий производитель изготовил такие погрузчики по спецзаказу РУСАЛа.

Сергей Сауцкий, директор по обеспечению производства БрАЗа:

– У нас был уже опыт, связанный с приобретением нового оборудования, которое не всегда могло в наших условиях работать. Здесь же уже подготовленный погрузчик, сделанный по заказу РУСАЛа, приезжает. Наша задача максимально активно эксплуатировать, показать, на что он способен, и оценить возможности его дальнейшего применения.

Водители уже успели оценить новую технику: кабина оборудована кондиционером, дворниками и подогревом.

Татьяна Халтуева, водитель погрузчика:

– Очень прекрасно работается, особенно в наше зимнее время. Тут печка находится, что как раз удобно для водителя. Не надо перемерзать или где-то лишний раз греться. Очень комфортно, не шумно, не пыльно.

Пока на заводе работает три новых электропогрузчика. Если испытания пройдут успешно, металлурги планируют укомплектовать ими весь завод, а это более 100 машин.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Беру и Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Маркетплейс Беру и компания Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Депутаты думы Иркутска настояли на льготе по налогу на имущество для малого бизнеса28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска приняли решение о предоставлении льготы по налогу на имущество для малых предпринимателей.
Ипотечные заемщики получают выгодные условия кредитования после выхода на пенсию28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках пенсионной ступени ипотечные клиенты Сбербанка могут воспользоваться специальным графиком платежей по кредиту после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба банка.
На БрАЗе появились новые экологичные электропогрузчики28.11.2019
2019-11-28-06-27-59
Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На БрАЗ поступили новые экологичные погрузчики, которые работают на литий-ионных батареях. В отличие от дизельной техники, новым машинам не требуется топливо и, соответственно, не образуются выхлопные газы.
Депутаты думы Иркутска отложили принятие бюджета города на 2020 год28.11.2019
-2020-
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отложили принятие бюджета города на 2020 год до разрешения разногласий с мэрией по финансированию отдельных вопросов.
К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый банк из Узбекистана28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Узбекистан: клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов АКБ «Агробанк». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В Иркутской области планируют принять программу по росту реальных располагаемых доходов населения28.11.2019
2019-11-28-03-15-28
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработали проект региональной госпрограммы «Рост реальных располагаемых доходов и снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Юрист: уличную ярмарку у Центрального рынка Иркутска убрали из-за предписания МЧС27.11.2019
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную ярмарку, традиционно располагавшуюся между Центральным рынком и Торговым комплексом в Иркутске, а также вдоль улицы Тимирязева, пришлось ликвидировать из-за предписания освободить территорию для возможности проезда пожарной техники в случае пожара. Об том 27 ноября на депутатских слушаниях в думе Иркутска заявил управляющий по правовым вопросам МУП «Центральный рынок Иркутска» Иван Бигма.
Проект бюджета города Иркутска на 2020-2022 годы прошел публичные слушания27.11.2019
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Проект бюджета Иркутска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов прошел процедуру публичных слушаний на площадке администрации города. Документ представила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, сообщает пресс-служба мэрии.
В Боханском районе по суду оборудовали санитарно-защитную зону на пилораме27.11.2019
Боханский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Боханский районный суд заставил местный пункт приема и отгрузки древесины оборудовать санитарно-защитную зону на территории пилорамы согласно СанПиН.
Служба судебных приставов Приангарья провела прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири27.11.2019
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В бизнес-приемной при ТПП Восточной Сибири 26 ноября состоялась встреча предпринимателей с заместителем главного судебного пристава Иркутской области Алёной Карамышевой. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты.
Сергей Сокол: зарплата бюджетников и сбалансированность местных бюджетов – приоритеты в работе над областной казной27.11.2019
2019-11-27-03-01-06
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Работу над проектом закона об областном бюджете во втором чтении обсудили на совещании, которое провел 27 ноября председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, вице-спикеры областного парламента, председатели и заместители председателей постоянных комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Корпоративный конфликт вокруг Итакинского золоторудного месторождения в Забайкалье выявил вероятную заинтересованность московской службы судебных приставов26.11.2019
Москва, Забайкальский край, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпоративный конфликт вокруг Итакинского золоторудного месторождения в Забайкалье выявил вероятную заинтересованность московской службы судебных приставов, следует из публикаций в столичной и региональной прессе. В частности, "Московский монитор" сообщает, что работа Федеральной службы судебных приставов по ЮВАО г. Москвы поставлена на особый контроль в прокуратуре. Тяжба между собственниками месторождения выходит на новый, федеральный, уровень.
К строительству ГОКа в Нижнеудинском районе подключились два металлургических холдинга России и Китая26.11.2019
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel 25 ноября заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горнообогатительного комбината в Нижнеудинском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.
Почти три тонны контрафактного алкоголя изъяли в Братске26.11.2019
Братск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Иркутской области пресекли деятельность предпринимателя в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Изъято 2,8 тонны контрафакта.
Муниципалитетам Иркутской области предложено разработать собственные «пятилетки» развития территории26.11.2019
2019-11-26-03-16-55
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Муниципальным образованиям Приангарья необходимо разработать собственные пятилетние планы по развитию территорий. Такое предложение губернатор Иркутской области Сергей Левченко озвучил во время встречи с жителями Зиминского района, которая прошла в селе Самара в рамках рабочей поездки.
Какую спецтехнику можно взять в лизинг26.11.2019
Российская Федерация, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Работу предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, сельского хозяйства или коммунальных услуг, невозможно представить без использования спецтехники. Но далеко не все компании могут позволить себе оперативно обновлять имеющиеся парки. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих обновить производственные мощности без существенных единовременных вложений, является лизинг спецтехники.
Единороссы и молодогвардейцы проверили весовое оборудование в торговых сетях Саянска26.11.2019
Саянск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Саянское местное отделение партии «Единая Россия» при участии Иркутского регионального отделения МГЕР в рамках партийного проекта «Народный контроль» провели общественный мониторинг весового оборудования в торговых сетях города.
Tele2: определены победители конкурса для социальных предпринимателей «Навстречу переменам»25.11.2019
2019-11-25-07-59-20
Москва, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги пятого Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях, а 21 ноября жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год до 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
ПГК маршрутизировала отправку вагонов из Китая в Иркутскую область для Группы «Илим»25.11.2019
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года перевез 594 тысячи тонн целлюлозно-бумажной продукции, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года.
Очередная фирма незаконно вывезла в Китай из Приангарья партию пиломатериалов более чем на 31 миллион рублей25.11.2019
-31-
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Китай из Иркутской области в 2017-2018 годах вывезли почти 4 тысячи кубометров пиломатериалов общей стоимостью более 31 млн рублей по подложным документам. Возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Активисты требуют отменить закупки сувениров и банкетов на 2 млн рублей управделами губернатора Иркутской области25.11.2019
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обратятся к полпреду президента России в СФО Сергею Меняйло с просьбой дать оценку объявленным конкурсам на приобретение сувенирной продукции и организацию питания при проведении торжественных мероприятий на общую сумму почти в 2 млн рублей, объявленным управделами губернатора Иркутской области.
Сергей Левченко: грантовая поддержка малых форм хозяйствования в Иркутской области увеличилась почти на 40%23.11.2019
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за четыре года почти на 40% увеличился объем средств на грантовую поддержку малых форм хозяйствования.
Рослесхоз выявил многочисленные нарушения в деятельности министерства лесного комплекса Приангарья23.11.2019
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Рослесхоз продолжит внеплановую проверку министерства лесного комплекса Иркутской области. Она продлится до конца ноября 2019 года, будет усилен состав комиссии.
В жизни россиян стало больше кино, попкорна и сериалов, подсчитали Сбербанк, Okko и «Платформа ОФД»22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и онлайн-кинотеатр Okko в проекте «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных) выяснили, какие фильмы и сериалы смотрят россияне, а также проанализировали, как именно они это делают. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - C 20 ноября в Иркутской области держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7, новая возможность позволяет предпринимателям мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты или на карты физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Правительство Иркутской области будет сотрудничать с Азиатско-Тихоокеанским банком22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель губернатора-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов. Цель соглашения – реализация перспективных совместных проектов, в первую очередь, направленных на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Муниципалитеты Иркутской области обещают поддержать рублём до Нового года22.11.2019
2019-11-22-05-13-55
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В декабре 2019 года в Иркутской области планируют провести ещё одно уточнение регионального бюджета на текущий год. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 22 ноября 2019 года22.11.2019
tek221119
Сбербанк предложил клиентам новую программу инвестиционного страхования жизни с фиксированной доходностью22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предложил клиентам новую программу инвестиционного страхования жизни «Доходный курс+», разработанную компанией «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В Сбербанке аккредитив по сделкам с недвижимостью можно оформить за 10 минут22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами юридических лиц в сделках с недвижимостью. Это решение является логичным развитием сервисов, предоставляемых банком физическим лицам, и будет интересно застройщикам, риелторам, продавцам и покупателям недвижимости.
Сбербанк провел сессию по цифровой инфраструктуре пассажирского транспорта на «транспортной неделе»22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в рамках 13 Международного форума «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к участникам выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
СМИ: вторая пара боевых самолетов Су-30СМ корпорации «Иркут» поставлена Белоруссии22.11.2019
Белоруссия, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ, произведенная на Иркутском авиазаводе, прибыла в Белоруссию в рамках контракта с Россией. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на министерство обороны республики.
ИНК: прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении не нанес ущерба окружающей среде21.11.2019
Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, который случился 18 ноября, не нанес ущерба окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.
«Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций АО «Труд»21.11.2019
2019-11-21-09-24-58
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Московская биржа» 14 ноября зарегистрировала программу облигаций АО «Труд» серии 001Р и объемом до 1 млрд рублей включительно. Облигации размещаются на срок до 10 лет. Программе присвоен идентификационный номер 4-40446-N-001ЗР-02Е, сообщает пресс-служба компании.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске