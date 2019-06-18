На БрАЗе появился новый учебный модельный класс

Братск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На Братском алюминиевом заводе открыли после ремонта новый учебный модельный класс, чтобы сотрудники могли учиться и подтверждать свои знания без отрыва от производства.

Кирилл пришел на БрАЗ три месяца назад после учебы в Братском профессиональном техникуме, рассказывает ТРК «Братск» в своём сюжете. Там он выучился на слесаря широкого профиля. Сейчас получает практические и теоретические знания в новом учебном модельном классе БрАЗа. Кирилл уже сдал все экзамены. Причем, «на отлично». В этом большая заслуга Виктора Кочнева, бригадира машинистов технологических машин.

Кирилл Бояркин, электролизник расплавленных солей, машинист технологических машин:

– Человек хороший, преподаватель отличный. Всегда поможет и поддержит в любых жизненных случаях.

Еще совсем недавно это место выглядело совершенно иначе. После ремонта здесь просторно, светло и комфортно. Самое главное, в учебном классе — большое количество тренажеров для получения практических навыков сразу после теоретической части занятия.

Виктор Кочнев, бригадир машинистов технологических машин:

– Допустим, с утра у нас теория. После обеда у нас практика. То есть у нас уменьшились сроки обучения. Раньше у нас времени занимало три месяца, сейчас у нас сократились сроки до одного месяца.

Экспонаты учебного класса точь-в-точь повторяют оборудование в производственных помещениях. Создание таких учебных процессов, с теоретической и практической подготовкой, преследует сразу несколько целей. Одна из них — сократить издержки от простоя техники. В этот учебный класс приходят не только новые сотрудники, но и опытные, чтобы освежить теоретические знания. Металлурги говорят, после этого учебного курса нерешаемых ситуаций для машинистов технологических машин практически нет.