На БрАЗе запустили третью за 2019 год газоочистную установку

Братск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию производства. 18 декабря 2019 года в присутствии депутатов городской Думы, представителей природоохранной прокуратуры и студентов торжественно открыта девятая на заводе газоочистная установка. Новая ГОУ – уже третья по счету газоочистная установка за год, такой темп экологической модернизации металлурги задали впервые. Эти газоочистки разработаны компанией РУСАЛ совместно с учеными иркутского института СибВАМИ. Они имеют две ступени очистки: сухую и мокрую. Главная особенность двухступенчатой газоочистки состоит в том, что она препятствует выходу в атмосферу не только фтористых, но и сернистых соединений. Эффективность оборудования – 99,8%. – Мы выполнили намеченные на этот год планы по экологической модернизации. Установили 248 экологических электролизеров «ЭкоСоберберг», в корпусах № 13 и 14 закончили монтаж систем автоматической подачи глинозема, – сказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Поставили фильтры на газоочистках третьей производственной площадки, запустили три новых газоочистных установки, и это значит, что экологическую программу выполняем с небольшим опережением. Технология «ЭкоСодерберг» включена в справочник наилучших доступных технологий, утвержденный приказом Росстандарта. Опережающие темпы реализации масштабной программы по внедрению на заводе технологии, которая делает производство не только эффективным, но и чистым, оценили и гости Братского алюминиевого завода. – К окончанию года братчане получили хороший подарок, каждая из этих газоочисток стоит очень больших денег. Я думаю, если такими темпами будут и дальше делать, то через 2-3 года программа будет выполнена, – отметил Александр Большешапов, депутат думы Братска. – Мы ежегодно заслушиваем БрАЗ на депутатской комиссии по экологии, металлурги полностью выполняют свою программу. Народных избранников поддержала природоохранная прокуратора города. Представитель надзорной службы отметил, что газоочистные установки, которые используются на Братском алюминиевом заводе – это наиболее эффективный комбинированный метод очистки газов. – Это очень важное событие. БрАЗ в рамках комплексного плана по снижению негативного воздействия проводит полную модернизацию газоочистного оборудования, – подчеркнул Евгений Середкин, старший помощник Братского межрайонного природоохранного прокурора. – Как только к концу 2024-го года будет закончена реконструкция, которую завод обязан провести по плану, будет очень серьёзное снижение выбросов в атмосферу, и в Братске реально станет лучше с экологией. Завод проводит экологическую модернизацию по всем направлениям в рамках экологической стратегии компании РУСАЛ. Проводимая на предприятии работа позволяет снизить объемы отходов, размещаемых на шламовых полях. В 2019 году на БрАЗе организован раздельный сбор мусора, в том числе бумаги, пластика, стекла и металла, обустроены площадки с установкой дополнительных контейнеров. Кроме того, на БрАЗе совместно с ИрНИТУ проводятся исследования по разработке безотходной технологии, которая позволит получать товарные продукты, которые будут востребованы не только в алюминиевом производстве, но и в других отраслях промышленности. На заводе также осуществляется постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и в жилом районе Братска с помощью передвижной экологической лаборатории, приобретенной в 2008 году. За 2019 год передвижной станцией отобрано и исследовано 2409 проб атмосферного воздуха. Природоохранные мероприятия БрАЗа – часть городской экологической программы, они включены в комплексный план по снижению выбросов в атмосферный воздух в Братске. Реализация всех мероприятий позволит обеспечить снижение валовых выбросов на 20% к 2024 году, как предусмотрено Указом президента РФ. По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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