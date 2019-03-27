На гранты аграриям Приангарья под строительство молочных ферм в 2019 году выделили 106 миллионов рублей

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году аграрии Иркутской области получат гранты на строительство молочных ферм на 200 скотомест для дойных коров и нетелей, а также на комплектацию оборудованием для производства и первичной переработки молока. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков сообщил, что на реализацию этой меры государственной поддержки в бюджете Иркутской области на 2019 год предусмотрено 106 млн рублей. Максимальный размер одного гранта – 25 млн рублей.

Напомним, в 2017 году специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области провели анализ состояния животноводческих помещений для содержания коров с вместимостью 100 и более голов. Мониторинг показал, что многие фермы эксплуатируются более 35 лет и требуют срочного обновления.

Как сообщает пресс-служба губернатора, получить грант могут зарегистрированные и работающие на территории Иркутской области юридические лица, относящиеся к малым или средним формам хозяйствования, а также индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). Отбор грантополучателей будет проходить на конкурсной основе. У претендента должна быть подготовлена проектно-сметная документация на строительство и комплектацию молочной фермы, разрешение на строительство. Необходимо также представить производственный план, содержащий не только подробную информацию о строительстве и источниках финансирования, но и показатели динамики роста объемов производства молока. В числе основных условий предоставления гранта: отсутствие задолженности по налогам и штрафам, наличие в собственности или на правах аренды (субаренды) участка площадью не менее 500 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Построить и укомплектовать ферму необходимо в течение двух лет с момента получения гранта.