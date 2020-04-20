На грибной ферме в Шелеховском районе вырос гигантский шампиньон

Шелеховский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Гриб-гигант вырос на ферме по выращиванию шампиньонов во Введенщине в Шелеховском районе. Как рассказала исполнительный директор предприятия Надежда Дорофеева, на момент когда гриб срезали, его вес составил 1 килограмм 240 грамм. За ростом гриба следили всем коллективом и даже придумали ему имя – Господин Шампиньон, пишет пресс-служба КРИО Иркутской области. Рос он восемь дней, хотя обычно шампиньонам для полного созревания достаточно шести дней. Гриб срезали до момента, пока он не начал выпускать споры и не потерял своих вкусовых качеств. На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него «пиццу» для всего коллектива фермы. Шляпка гриба была использована вместо теста, ее засыпали сыром, маслинами, куриным филе и отправили запекаться в духовку. Ферма по выращиванию шампиньонов в Введенщине работаем в обычном графике, так как предприятие относится к сельскохозяйственным и не может остановить свою деятельность, несмотря на введенный режим всеобщей изоляции. По словам Надежды Дорофеевой, усиления санитарно-гигиенических норм на ферме не потребовалось, они соблюдались на предприятии всегда, поскольку абсолютная чистота и стерильность – главные условия хорошего роста грибов. – По строгости соблюдения гигиены ферма по выращиванию шампиньонов не уступает фармацевтическому производству, – рассказывает Надежда Дорофеева. – Все сотрудники меняют спецодежду по несколько раз в день, при входе в камеры выращивания. А технологом установлен особый порядок посещения камер, нарушить который ни в коем случае нельзя, чтобы ни один вирус не нанес вред урожаю всей фермы. После посещений грибных камер спецодежда отдается в стирку и на пропаривание. Такие правила действуют не ферме с момента ее открытия. СПРАВКА: Грибная ферма в Введенщине – это единственная ферма по промышленному выращиванию шампиньонов на территории Иркутской области. На реализацию проекта «Грибная ферма в Шелеховском районе Иркутской области» Корпорацией развития было выделено в общей сложности 91,7 млн рублей. Первую поддержку в размере 16,7 млн рублей ферма получила в 2018, еще 75 млн рублей предприятию было выделено в 2019 году. Благодаря поддержке Корпорации развития инициатору проекта – компании «Байкалэкопродукт» – удалось в сжатые сроки оснастить ферму высокотехнологичным оборудованием. Первые шампиньоны под маркой «Шелеховский гриб» появились на прилавках иркутских магазинов в июне 2018 года. Сегодня шелеховские шампиньоны пользуются спросом не только в Иркутске, но и в Бурятии и Якутии. Также предприятие получило приглашение к сотрудничеству от ведущих торговых сетей Монголии. Московская школа грибоводства считает ферму в Введенщине одной из самых передовых и перспективных в России. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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