На ИркАЗе идёт модернизация шестого прокатного стана

Шелехов, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается модернизация шестого прокатного стана. На месте прежнего оборудования установят новое, предназначенное для производства катанки из алюминия и его сплавов методом совмещения проката и прессования.

Основной частью нового стана станет установка системы ExtruROL. Особенность оборудования состоит в том, что на нем реализуется сразу два процесса: прокатка литой заготовки после кристаллизатора и ее прессование через матрицу. В результате формируется непрерывная прессованная заготовка. Чтобы оформиться в готовую продукцию, ей необходимо пройти только 4 прокатные клети вместо 17 при обычной технологии. Вместе с сокращением числа используемых механизмов, уменьшаются затраты на их обслуживание, ремонт и наладочные работы.

Новая линия отличается высокой степенью автоматизации, что сводит к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором. Например, новое оборудование исключит выпуск бракованной продукции с отклонением по диаметру, поскольку качество продукции непрерывно контролирует компьютер. Расчетная производительность линии составляет 4 тонны в час. При этом увеличится и производительность существующих станов за счет переноса выпуска сплавной катанки на новое оборудование.

– Наше предприятие относится к системообразующим, и в противовирусном режиме продолжаются все производственные процессы. Несмотря на внешние условия, завод продолжает стабильно работать, не снижая объемов производства и при этом предпринимая все необходимые меры для недопущения распространения инфекции. Модернизация оборудования позволяет нам расширять возможности производства, выполнять все обязательства перед нашими клиентами и сохранять конкурентоспособность на мировом рынке алюминия, – прокомментировал генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ