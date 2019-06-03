На Казахстанской международной выставке лучшей признали экспозицию ТПП Восточной Сибири

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Диплом за первое место и золотую медаль в номинации «Лучшая выставочная экспозиция» получила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири по итогам 21-й Казахстанской международной выставки «Пищевая промышленность», сообщает пресс-служба палаты.

Об этом рассказал президент ТПП ВС Алексей Соболь, комментируя итоги бизнес-миссии, которую палата организовала совместно с Центром поддержки экспорта Иркутской области в Нур-Султане (республика Казахстан).

– Бизнес-миссии – полезный и давно доказавший свою эффективность инструмент развития бизнеса, – отметил Алексей Соболь. – Для предпринимателей это обмен опытом, встречи с потенциальными партнерами из других регионов и стран, возможность оценить наработки коллег. Региону в целом торгово-экономические миссии помогают положительно позиционировать себя на международном уровне, содействуют продвижению российского экспорта за рубеж.

Президент ТПП ВС также рассказал, что дипломами и медалями в различных номинациях были отмечены все участники делегации от Иркутской области. В рамках международной торгово-экономической миссии успешно прошла биржа контактов. Всего состоялось более 30 переговоров В2В, из них большинство оказались перспективными для дальнейшего сотрудничества. В частности, предприятиям «Ангария «Фабрика мороженого», «Каравай» и Группе предприятий «Янта» удалось найти партнеров и подписать протоколы намерений с казахстанскими коллегами.

Подводя итоги поездки, участники бизнес-миссии высказали мнение, что этот формат мероприятия позволяет достаточно быстро и с наименьшими затратами для предприятий найти клиентов и партнеров за рубежом, а также выразили готовность и далее участвовать в бизнес-миссиях ТПП ВС. Ближайшие торгово-экономические миссии палаты будут организованы во Вьетнам и в Китай.