На Олонском сельхозпредприятии ИМЖК введен карантин из-за туберкулеза у коров

Боханский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Олонское сельхозпредприятие Иркутского масложиркомбината работает в режиме карантина из-за обнаруженного у коров заболевания – туберкулеза.

Как сообщает пресс-служба администрации Боханского района, этот факт подтвержден лабораторными исследованиями, проведенными в Иркутске и Красноярске. По их заключению болезнь передалась животным от человека. Производство молока прекращено.

До 1 июля весь крупнорогатый ликвидируют, будет забито 1360 голов. Мясо планируется сдать на Усть-Ордынский мясокомбинат, по заверениям специалистов оно совершенно безопасно для употребления в пищу, возбудитель – палочка Коха – погибает при малейшей термической обработке.

Молочно-товарная ферма будет закрыта на год, вновь ее планируется открыть следующим летом с новым поголовьем. Все деревянные конструкции МТФ будут сожжены. Во время вынужденного простоя объект будет находиться под охраной. 80 работников – механизаторы, скотники, доярки временно останутся без своих рабочих мест. Предприятие кроме производства молока занималось полеводством, сеяло кормовые, на момент карантина была засеяна часть полей, поэтому механизаторы будут задействованы на уборочной и других полевых работах.

Кроме того, сейчас все жители Олонок сплошным методом проходят обследования на туберкулез.