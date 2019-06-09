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Экономика / Бизнес
10.06.2019

На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашений более чем на 3 триллиона рублей

Санкт-Петербург, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). По его словам, было заключено рекордное количество соглашений, включая 650, не составляющих коммерческую тайну, на общую сумму 3,1 трлн рублей, сообщают argumenti.ru.

Антон Кобяков привел данные об участниках мероприятия. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тысяч участников из 145 стран. Санкт-Петербург посетили главы семи государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская. Участников форума из Китая – 1072 человека, из США приехали 520 человек. По словам Антона Кобякова, крупными были французская, японская, немецкая и швейцарская. Делегация из Великобритании насчитала 318 человек.

Бизнес представили 1,3 тысячи компаний со всего мира и 2,5 тысячи российских компаний.

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2019-06-05-02-12-46
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2019-06-04-10-02-05
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В Иркутске впервые за долгое время подорожал бензин04.06.2019
2019-06-04-09-46-38
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске в конце мая подорожал бензин. За неделю с 20 по 26 мая топливо отпускали в среднем по 44,22 рубля за литр, сообщает Росстат. Это первое изменение цен на бензин в Иркутске с февраля 2019 года.
На Ангарский цементно-горный комбинат поступили новые цементовозы04.06.2019
2019-06-04-09-12-30
Ангарск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» расширяет парк автомобилей, оказывающих услугу по доставке продукции потребителям. К началу «высокого» строительного сезона на завод поступили два цементовоза, состоящих из тягача марки Scania (Швеция) и полуприцепа «Сеспель» (г. Чебоксары).
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