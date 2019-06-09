|Экономика / Бизнес
|10.06.2019
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На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашений более чем на 3 триллиона рублей
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Санкт-Петербург, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). По его словам, было заключено рекордное количество соглашений, включая 650, не составляющих коммерческую тайну, на общую сумму 3,1 трлн рублей, сообщают
Антон Кобяков привел данные об участниках мероприятия. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тысяч участников из 145 стран. Санкт-Петербург посетили главы семи государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.
Самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская. Участников форума из Китая – 1072 человека, из США приехали 520 человек. По словам Антона Кобякова, крупными были французская, японская, немецкая и швейцарская. Делегация из Великобритании насчитала 318 человек.
Бизнес представили 1,3 тысячи компаний со всего мира и 2,5 тысячи российских компаний.
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