На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашений более чем на 3 триллиона рублей

Санкт-Петербург, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). По его словам, было заключено рекордное количество соглашений, включая 650, не составляющих коммерческую тайну, на общую сумму 3,1 трлн рублей, сообщают argumenti.ru .

Антон Кобяков привел данные об участниках мероприятия. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тысяч участников из 145 стран. Санкт-Петербург посетили главы семи государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская. Участников форума из Китая – 1072 человека, из США приехали 520 человек. По словам Антона Кобякова, крупными были французская, японская, немецкая и швейцарская. Делегация из Великобритании насчитала 318 человек.

Бизнес представили 1,3 тысячи компаний со всего мира и 2,5 тысячи российских компаний.