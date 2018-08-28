На площадках исправительных колоний Иркутской области предложили размещать производства

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Предпринимателям Иркутской области предложили размещать производства на площадках исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Вопрос рассмотрели на выездном заседании в исправительной колонии № 19 в посёлке Маркова Иркутского района. Участники совещания посетили несколько производственных площадок – цех металлообработки, участок по рубке и сборке срубов, деревообрабатывающий и швейный участки, цех консервации.

По словам председателя комитета, президента Союза строителей Иркутской области Юрия Шкуропата, возможности ГУФСИН необходимо использовать, в том числе при оснащении новых социальных учреждений.

– Сейчас в области идёт активное строительство школ, детских садов, которое финансируется в рамках государственных программ. И здесь участие исправительных учреждений может быть очень активным. К примеру, на этих площадках может производиться качественная мебель для социальных учреждений, – отметил Юрий Шкуропат.

В ходе заседания было отмечено, что учреждения уголовно-исполнительной системы Иркутской области располагают производственными мощностями по металлообрабатывающему, деревообрабатывающему, обувному, швейному производствам, производству строительных материалов, есть опыт изготовления конструкций и домов из массива древесины, дверных и оконных блоков, полов и конструкции кровли. Учреждения готовы сотрудничать с организациями различных форм собственности в части предоставления рабочей силы.

Как сообщил врио начальника ГУФСИН по Иркутской области Андрей Космылин, согласно проведенному анализу 80% осужденных до лишения свободы не были трудоустроены и не имели никаких трудовых навыков. В исправительных учреждениях организовано их обучение различным рабочим специальностям, в том числе строительного профиля.

В рамках совещания принято решение создать рабочую группу, которая будет ходатайствовать о возможности включения учреждений ГУФСИН по Иркутской области в региональные государственные и негосударственные программы, предусматривающие выделение денежных средств на развитие производства и создание рабочих мест. Подобные программы приняты уже в 30 регионах.

Также планируется обратиться с предложениями к органам государственной власти о подготовке и принятии законодательных актов о понижении ставки по налогу на прибыль для организаций, размещающих свои производственные мощности на территории пенитенциарных учреждений ГУФСИН по Иркутской области, а также размещающих заказы на изготовление продукции, оказания услуг, работ, способствующих трудоустройству осуждённых.