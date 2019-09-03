На поддержку предпринимателей, пострадавших от паводков в Приангарье, из федерального бюджета выделят 500 млн рублей

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, из средств резервного фонда правительства РФ выделят субсидию в размере 500 млн рублей.

Субсидии направят на компенсацию понесенных затрат на возобновление предпринимательской деятельности. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, пишет пресс-служба губернатора Приангарья.

Эту и другие меры государственной поддержки обсудили с пострадавшими от паводков предпринимателями на встрече в Тулуне. Участие в мероприятии приняли вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Сергей Левченко, мэры пострадавших от паводка муниципалитетов, более ста предпринимателей.

– Что касается федеральной субсидии, нужно четко понимать, что речь идет о возобновлении предпринимательской деятельности, – сказал Вадим Живулин. – В связи с этим предпринимателям необходимо предоставить в администрацию муниципалитета, где велась хозяйственная деятельность, заявление и набор документов, чтобы подтвердить затраты, которые они понесли в связи с паводками, расходы на создание сооружений, закупку оборудования и так далее.

Средства этой субсидии можно будет расходовать на приобретение и ремонт основных средств (в том числе и объектов недвижимости), приобретение и ремонт оборудования. Кроме того, средства могут быть направлены на компенсацию затрат, связанных с арендой помещения.

По словам Вадима Живулина, необходимо сформировать комиссию, которая будет контролировать всю конкурсную процедуру распределения субсидий среди заявителей. В ее составе обязательно должны быть предприниматели, представители регионального министерства экономического развития и администраций муниципалитетов. Сейчас механизм взаимодействия с предпринимательским сообществом по созданию комиссий, которая будет рассматривать пакеты документов и принимать решения о субсидии, дорабатывается региональным минэкономразвития совместно с Минэкономом РФ.

– В разработанные нами методические рекомендации по оказанию помощи пострадавшему бизнесу включены формы заявки, бизнес-плана, перечень документов, которые должны предоставить предприниматели. Сейчас совместно с муниципалитетами готовим положения: как и кому будут предоставляться субсидии, – отметила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

До 6 сентября администрация муниципалитета должна направить в региональный Минэкономразвития данные для определения объема средств, который необходим им для выдачи субсидий предпринимателям.