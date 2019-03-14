На посевную кампанию в Иркутской области в 2019 году потратят 3,7 миллиарда рублей

Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Посевная кампания 2019 года в Иркутской области потребует 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Приангарья 13 марта министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– Перед нами стоит задача произвести в этом году 904 тысячи тонн зерна, 398 тысяч тонн картофеля, 110,5 тысячи тонн овощей и 28 тысяч тонн маслосемян. Также мы должны заготовить не менее 23 центнеров корневых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. По всем показателям намечен рост от 2 до 7% по сравнению с прошлым годом, – отметил Илья Сумароков.

В регионе посеют 448 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что на 11 тысяч гектаров больше, чем в 2018 году. На уровне прошлого года останется посевная площадь картофеля и овощей – 30 тысяч гектаров. На 10 тысяч гектаров вырастут посевы масличных культур, кормовые разместятся на площади 311 тысяч гектаров. Посевные площади в целом по области прибавят 17 тысяч гектаров, их станет 720 тысяч.

Как рассказал министр, под урожай 2019 года подготовлено 218 тысяч гектаров паров и 129 тысяч гектаров зяби. Уже сейчас засыпано 133 тысячи семян зерновых и зернобобовых культур. Их нынешняя кондиционность составляет 52%, а к началу посевной этот показатель планируют довести до 90%.

– В Иркутскую область завезли 20,5 тысяч тонн удобрений и это – одна треть от необходимого количества. В скором времени министерство докупит 9,5 тысячи тонн на сумму 240 млн рублей, – пояснил Илья Сумароков. – Также пока еще не закрыт вопрос с топливом и ГСМ. Пока в регионе приобретено 24 тонны дизельного топлива и 4,2 тонны бензина. Потребность в техжидкостях составляет 22 тысячи тонн на общую сумму 1 млрд 200 млн рублей.

Глава областного Минсельхоза отметил, что в регионе постепенно растет парк сельхозтехники. Тракторов стало больше на 55%, зерноуборочных машин – на 40%, кормоуборочных – на 47% и по другим машинам отмечен рост на 70-75%. По данным на 1 января 2019 года в области 3842 трактора, 1094 зерноуборочных и 195 кормоуборочных машин, а также более пяти тысяч единиц другой техники.

Но главная новость касается поддержки сельхозтоваропроизводителей. На их финансирование в этом году запланирован 1 млрд 927 млн рублей и это на полмиллиарда больше, чем в 2018-м – тогда эта сумма составляла 1 млрд 400 млн рублей.