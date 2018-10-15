На разработку ТЭО для создания газохимического комплекса в Приангарье из бюджета будет выделено 50 миллионов рублей

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Минэкономразвития Иркутской области проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития. Общая сумма закупки составляет 50 миллионов рублей, их планируется выделить из бюджета Иркутской области.

Подрядчику необходимо выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки ТЭО, а также рассмотреть:

варианты сырьевой базы месторождений Иркутской области,

развития газотранспортных мощностей (магистральных газопроводов "Ковыкта – Саянск" и "Ковыкта – Саянск – Иркутск"),

размещения газохимических производств в Саянске, Усолье-Сибирском и Ангарске,

варианты мощности газохимических производств, номенклатуры выпускаемой продукции и иных сопутствующих направлений использования газа (СПГ, КПГ, котельные, ТЭЦ), а также стоимости сырьевого/товарного газа и продукции.

Кроме того, подрядчик должен будет провести анализ рынков сбыта газохимической продукции Иркутской области как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах (Китай, другие страны АТР) и составить прогноз развития газохимического комплекса в регионе. В итоге будет разработан рекомендуемый вариант развития газохимического комплекса с технико-экономическим обоснованием всех преимуществ. Согласно условиям контракта, разработка ТЭО должна быть завершена подрядчиком до 1 октября 2019 года.



Заявки на участие в торгах принимаются до 22 октября по адресу: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Итоги конкурса будут подведены 9 ноября.