|Экономика / Бизнес
|15.10.2018
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На разработку ТЭО для создания газохимического комплекса в Приангарье из бюджета будет выделено 50 миллионов рублей
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Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Минэкономразвития Иркутской области проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития. Общая сумма закупки составляет 50 миллионов рублей, их планируется выделить из бюджета Иркутской области.
Подрядчику необходимо выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки ТЭО, а также рассмотреть:
Кроме того, подрядчик должен будет провести анализ рынков сбыта газохимической продукции Иркутской области как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах (Китай, другие страны АТР) и составить прогноз развития газохимического комплекса в регионе. В итоге будет разработан рекомендуемый вариант развития газохимического комплекса с технико-экономическим обоснованием всех преимуществ. Согласно условиям контракта, разработка ТЭО должна быть завершена подрядчиком до 1 октября 2019 года.
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