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Экономика / Бизнес
15.10.2018

На разработку ТЭО для создания газохимического комплекса в Приангарье из бюджета будет выделено 50 миллионов рублей

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Минэкономразвития Иркутской области проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития. Общая сумма закупки составляет 50 миллионов рублей, их планируется выделить из бюджета Иркутской области.

Подрядчику необходимо выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки ТЭО, а также рассмотреть:

  • варианты сырьевой базы месторождений Иркутской области,
  • развития газотранспортных мощностей (магистральных газопроводов "Ковыкта – Саянск" и "Ковыкта – Саянск – Иркутск"),
  • размещения газохимических производств в Саянске, Усолье-Сибирском и Ангарске,
  • варианты мощности газохимических производств, номенклатуры выпускаемой продукции и иных сопутствующих направлений использования газа (СПГ, КПГ, котельные, ТЭЦ), а также стоимости сырьевого/товарного газа и продукции.

Кроме того, подрядчик должен будет провести анализ рынков сбыта газохимической продукции Иркутской области как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах (Китай, другие страны АТР) и  составить прогноз развития газохимического комплекса в регионе. В итоге будет разработан рекомендуемый вариант развития газохимического комплекса с технико-экономическим обоснованием всех преимуществ. Согласно условиям контракта, разработка ТЭО должна быть завершена подрядчиком до 1 октября 2019 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 октября по адресу: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Итоги конкурса будут подведены 9 ноября.

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