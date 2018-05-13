На развитие моногородов Приангарья в 2018 году планируется направить 4,7 млрд рублей

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Общий объем финансирования моногородов в рамках госпрограмм Приангарья в 2018 году предусмотрен в размере 4,7 млрд рублей, из них освоено за первый квартал 895,4 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.

– В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства моногородам в 2018 году выделено 10,2 млн рублей на субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства, на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга. Благодаря этому планируется создать не менее 50 новых рабочих мест, – отметила она. – Субсидией смогут воспользоваться как минимум 25 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас моногорода проводят конкурсные процедуры на предоставление предпринимателям этих средств.

Так, на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в текущем году субсидии в объеме 8,1 млн рублей выделены городам Байкальск, Саянск и Черемхово. В ближайшее время будет определен объем средств, который направят моногородам на благоустройство дворовых территорий и самых посещаемых общественных пространств.

В целях улучшения качества предоставления социальных услуг в Минздрав России и Минобрнауки России направлены заявки на обучение 45 выпускников моногородов на условиях целевого приема в 2018 году, в том числе по медицинскому профилю 20 человек, по педагогическому – 25 человек.

На реализацию мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» моногородам области в текущем году выделено 89,7 млн рублей, что позволит реализовать 42 мероприятия, касающихся ремонта автомобильных дорог, объектов социальной сферы, организации уличного освещения, устройства пешеходных дорожек, благоустройства территорий, приобретения игрового, спортивного оборудования для детских площадок и другого.