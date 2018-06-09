На развитие сельхозпотребкооперативов Иркутской области в этом году будет направлено 100 млн рублей

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Приангарья объявило о начале конкурсного отбора 2018 года на право получения грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На эти цели будет направлено 100 млн рублей, что на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин.

Напомним, что гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов действуют в регионе с 2016 года. За это время поддержку в сумме 167,8 млн рублей уже получили 18 кооперативов. Условиями поддержки из областного и федерального бюджетов предусмотрено софинансирование, покрывающее до 60% стоимости проекта (40% составят собственные средства кооператива). Средства можно направить на создание производств по переработке молока, мяса, другой сельскохозяйственной продукции.

Извещение с условиями участия, документы, необходимые для предоставления на участие в конкурсном отборе, методика балльной оценки размещены на сайте министерства сельского хозяйства в разделе «Новые документы» http://irkobl.ru/sites/agroline/ .

Заявки принимаются по 29 июня 2018 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 432.