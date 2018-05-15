ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня

Экономика / Бизнес
16.05.2018

На севере Иркутской области оценили «золотой» потенциал Правомамского рудного поля

Мамско-Чуйский район, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскгеофизика» дало оценку прогнозным ресурсам золота северо-восточного фланга Правомамского рудного поля. Объект расположен в Мамско-Чуйском районе, сообщает пресс-служба компании.

Поисковые работы велись в рамках государственного контракта, заключенного между «Росгеологией», в состав которой входит иркутское предприятие, и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 30 июня 2015 года. Непосредственным исполнителем по нему стала Ангарская геологическая экспедиция, входящая в состав «Иркутскгеофизики».

В течение трёх лет на Правомамском рудопроявлении компания проводила комплекс исследований, включающий геохимические, геофизические, маршрутные геологические, горные и буровые работы. По их результатам подтверждена золотоносность минерализованных зон и выявлено 32 золотоносных рудных тела.

Специалисты оценили прогнозные ресурсы рудного золота на 11,3 тонн и 32,4 тонны по разным категориям.

Компания дала рекомендации по видам и очередности проведения дальнейших геологоразведочных работ и по лицензированию участков недр.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске