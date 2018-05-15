На севере Иркутской области оценили «золотой» потенциал Правомамского рудного поля

Мамско-Чуйский район, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскгеофизика» дало оценку прогнозным ресурсам золота северо-восточного фланга Правомамского рудного поля. Объект расположен в Мамско-Чуйском районе, сообщает пресс-служба компании.

Поисковые работы велись в рамках государственного контракта, заключенного между «Росгеологией», в состав которой входит иркутское предприятие, и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 30 июня 2015 года. Непосредственным исполнителем по нему стала Ангарская геологическая экспедиция, входящая в состав «Иркутскгеофизики».

В течение трёх лет на Правомамском рудопроявлении компания проводила комплекс исследований, включающий геохимические, геофизические, маршрутные геологические, горные и буровые работы. По их результатам подтверждена золотоносность минерализованных зон и выявлено 32 золотоносных рудных тела.

Специалисты оценили прогнозные ресурсы рудного золота на 11,3 тонн и 32,4 тонны по разным категориям.

Компания дала рекомендации по видам и очередности проведения дальнейших геологоразведочных работ и по лицензированию участков недр.