На севере Иркутской области планируют построить первую в Восточной Сибири установку по производству этилена

Усть-Кутский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская нефтяная компания и Toyo Engineering Corporation построят первую в Восточной Сибири установку по производству этилена из этана в рамках газового проекта ИНК. Стороны договорились о сотрудничестве 10 сентября на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба ИНК.

Согласно документу, российская нефтяная компания и инжиниринговая компания из Японии намерены в течение двух месяцев подписать комплексный контракт на инжиниринг и закупку оборудования для первого блока завода по производству полимеров (полиолефинов) – установки по производству этилена из этана, добываемого на месторождениях ИНК.

Завод, который будет построен в Усть-Кутском районе до 2023 года, станет первым в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он будет рассчитан на выпуск линейного полиэтилена низкой и полиэтилена высокой плотности. Общий объём продукции составит не менее 650 тысяч тонн в год.

Общая стоимость проекта строительства завода по производству полимеров – около 175 млрд руб. На предприятии будут созданы 835 рабочих мест.

Напомним, что завод по производству полимеров – третий этап масштабного газового проекта ИНК, реализуемого на севере Иркутской области. Общая стоимость всего проекта – 361 млрд рублей.

Объекты первого этапа – установка подготовки природного и попутного нефтяного газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении, комплекс приёма, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте, продуктопровод, соединяющий комплекс с Ярактинским месторождением, по которому перекачивается смесь газов – к настоящему времени готовы к работе в единой схеме. Установка на месторождении была введена в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

Одновременно продолжается строительство объектов второго этапа – двух установок комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, установки подготовки природного газа на Марковском месторождении и газофракционирующей установки в окрестностях Усть-Кута.