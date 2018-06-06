|Экономика / Бизнес
|07.06.2018
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На собрании акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания» утвердили годовой отчёт
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Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания» состоялось 7 июня 2018 года в Иркутске. Явка акционеров составила 81,89%.
Акционеры приняли следующие решения:
- Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»;
- Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»;
- Лобанов Александр Михайлович - руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»;
- Малевинская Анна Александровна - финансовый контролер ООО «Эн+ Менеджмент»;
- Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
- Недотко Вадим Владиславович - директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
- Шумеев Дмитрий Сергеевич - директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго».
По сообщению пресс-службы ОАО «Иркутская электросетевая компания»
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