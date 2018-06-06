На собрании акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания» утвердили годовой отчёт

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания» состоялось 7 июня 2018 года в Иркутске. Явка акционеров составила 81,89%. Акционеры приняли следующие решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год. Объем переданной ИЭСК электроэнергии в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 778 млн. кВт•ч и составил 45,7 млрд. кВт•ч. За год сократились потери на 143 млн. кВт•ч и установленная мощность подстанций – на 730 МВА, до 28 189 МВА. В 2017 году на 464 км – до 41 299 км увеличилась протяженность обслуживаемых линий электропередач. Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года. Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в составе: - Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»; - Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»; - Лобанов Александр Михайлович - руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»; - Малевинская Анна Александровна - финансовый контролер ООО «Эн+ Менеджмент»; - Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»; - Недотко Вадим Владиславович - директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»; - Шумеев Дмитрий Сергеевич - директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго». По вопросу «Избрание ревизионной комиссии» решение не принято. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» аудитором ОАО «ИЭСК» на 2018 год. По сообщению пресс-службы ОАО «Иркутская электросетевая компания» СПРАВКА: ОАО «ИЭСК» было создано на базе сетевых филиалов ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» для осуществления деятельности по передаче электроэнергии. Основными акционерами компании сегодня являются ПАО «РусГидро» (42,75%) и ПАО «Иркутскэнерго» (19,9%). Общая протяженность линий электропередач компании напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ по итогам 2017 года составила 41 299 км, установленная мощность подстанций – 28 189 МВА. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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