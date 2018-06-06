ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
07.06.2018

На собрании акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания» утвердили годовой отчёт

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутская электросетевая компания» состоялось 7 июня 2018 года в Иркутске. Явка акционеров составила 81,89%.

Акционеры приняли следующие решения:

  • Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год. Объем переданной ИЭСК электроэнергии в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 778 млн. кВт•ч и составил 45,7 млрд. кВт•ч. За год сократились потери на 143 млн. кВт•ч и установленная мощность подстанций – на 730 МВА, до 28 189 МВА. В 2017 году на 464 км – до 41 299 км увеличилась протяженность обслуживаемых линий электропередач.
  • Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года.
  • Избрать Совет директоров ОАО «ИЭСК» в составе:

- Захаров Александр Константинович - начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»;

- Куимов Ефим Сергеевич - начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго»;

- Лобанов Александр Михайлович - руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»;

- Малевинская Анна Александровна - финансовый контролер ООО «Эн+ Менеджмент»;

- Махотина Анна Николаевна - ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;

- Недотко Вадим Владиславович - директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

- Шумеев Дмитрий Сергеевич - директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго».

  • По вопросу «Избрание ревизионной комиссии» решение не принято.
  • Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» аудитором ОАО «ИЭСК» на 2018 год.

По сообщению пресс-службы ОАО «Иркутская электросетевая компания»

СПРАВКА:

  • ОАО «ИЭСК» было создано на базе сетевых филиалов ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» для осуществления деятельности по передаче электроэнергии. Основными акционерами компании сегодня являются ПАО «РусГидро» (42,75%) и ПАО «Иркутскэнерго» (19,9%). Общая протяженность линий электропередач компании напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ по итогам 2017 года составила 41 299 км, установленная мощность подстанций – 28 189 МВА.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске