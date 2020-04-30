ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Экономика / Бизнес
02.05.2020

На Центральном рынке Иркутска вдвое снизили плату за аренду торговых мест

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска на 50% снизила плату за предоставление торговых мест предпринимателям, осуществляющим деятельность на Центральном рынке.

Стоимость предоставления торговых мест на территории Центрального рынка и семи муниципальных ярмарок Иркутска снижена на апрель, май и июнь. Такое решение принял мэр города Руслан Болотов.

– Снижение платы за предоставление торговых мест – элемент прямой поддержки сельхозпроизводителей и представителей малого бизнеса, которые сейчас, в период действия режима самоизоляции, остро ощущают падение покупательского спроса. Наша задача – помочь предпринимателям преодолеть этот кризис. Оказать им реальную помощь – намного важнее и приоритетнее экономической целесообразности, – отметил Руслан Болотов.

Для привлечения покупателей планируется снизить тариф на услуги парковки: с 62 до 20 рублей в час. Кроме того, рассматривается возможность возобновления работы ярмарок вокруг здания Центрального рынка.

Напомним, 29 апреля Руслан Болотов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом разработать меры поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Центрального рынка.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
На Центральном рынке Иркутска вдвое снизили плату за аренду торговых мест02.05.2020
Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска на 50% снизила плату за предоставление торговых мест предпринимателям, осуществляющим деятельность на Центральном рынке.
В Иркутске усилии контроль за работой магазинов02.05.2020
Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ужесточили контроль за работой торговых точек в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 1 мая 2020 года01.05.2020
2020-05-01-09-09-15
Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в мае01.05.2020
Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк информирует о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае.
Александр Якубовский провел онлайн-совещание по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Приангарья01.05.2020
Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ, руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета партии «Единая Россия», член рабочей группы правозащитного центра партии Александр Якубовский провел онлайн-совещание по вопросам оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу в Иркутской области.
Депутаты Заксобрания Иркутской области формируют региональные меры поддержки бизнеса в эру коронакризиса30.04.2020
2020-04-30-10-40-21
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области прорабатывают региональные меры поддержки бизнеса в эру коронакризиса. Очередное заседание рабочей группы с представителями предпринимательского сообщества состоялось 30 апреля.
Ход подготовки к весенней посевной кампании в Зиминском районе оценили депутаты ЗС30.04.2020
Зиминский район, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов посетили крестьянско-фермерское хозяйство Ольги Федосеевой в селе Кимильтей.
Цех ртутного электролиза «Усольехимпрома» включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде30.04.2020
2020-04-30-08-32-39
Усолье-Сибирское, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Цех ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Соответствующий приказ подписан руководителем Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто30.04.2020
Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто – многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.
В правительстве Иркутской области обсудят проблемные вопросы системообразующих предприятий30.04.2020
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании правительства Иркутской области обсудят проблемные вопросы системообразующих предприятий. В федеральном перечне таких организаций 11 предприятий из Приангарья.
РУСАЛ объявляет операционные результаты первого квартала 2020 года30.04.2020
Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в 1 квартале 2020 года.
Игорь Кобзев распорядился учитывать количество вахтовиков, прибывающих в муниципалитеты Приангарья30.04.2020
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев распорядился учитывать количество вахтовиков, прибывающих в муниципалитеты. Как сообщает пресс-служба главы региона, должны быть составлены списки организаций, где меняются сотрудники. Об этом врио губернатора заявил 29 апреля во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское.
В Иркутске ежедневно проверяют около полутора тысяч торговых точек30.04.2020
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В период с 25 по 28 апреля в Иркутске проверили более 6500 объектов торговли. Выявлено 66 нарушений в работе организаций, которые имеют право осуществлять свою деятельность.
Две новых газоочистных установки строится на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа30.04.2020
Шелехов, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается строительство двух новых «сухих» газоочистных установок (СГОУ). Текущая эпидемиологическая ситуация не повлияет на финансирование проекта и изначально намеченные сроки сдачи объектов.
Михаил Щапов: в Госдуме рассмотрят предложения сельхозпроизводителей Иркутской области по поддержке отрасли во время эпидемии30.04.2020
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - заседание рабочей группы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли сельского хозяйства, которую возглавил депутат от Иркутской области Михаил Щапов, состоялось 29 апреля.
В Иркутской области таможенники выявили контрафакта почти на 13 миллионов рублей30.04.2020
-13-
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2020 года Иркутская таможня выявила более 19,3 тысяч единиц контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сбербанк принимает участие в ММСО с образовательной программой по финансовой грамотности29.04.2020
Москва, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк принимает участие в программе Московского международного салона образования (ММСО), который является платформой для коммуникации участников экосистемы образования, где представлены технологии, инфраструктурные и интеллектуальные решения в данной сфере. Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), одним из учредителей которой является Сбербанк, представляет платформу обмена опытом в сфере финансового просвещения. Крупнейший банк России и его ведущие эксперты участвуют в организации образовательной среды по актуальным темам финансовой и цифровой грамотности, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк запускает реализацию госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий: кредитование по ставке до 5% годовых29.04.2020
Москва, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба финансовой организации.
МегаФон начал продавать сим-карты более чем в 100 магазинах у дома в Иркутске29.04.2020
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в 36 российских городах, включая Иркутск. Возможность купить сим-карту в магазине у дома особенно актуальна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Предприниматели Приангарья поддерживают отмену всех налогов до конца 2020 года29.04.2020
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Превалирующая часть бизнеса поддерживает отмену всех налоговых и неналоговых платежей для субъектов МСП на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Такой вывод можно сделать по результатам второго этапа исследования Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр страны». Независимый опрос предпринимателей проходил с 20 по 26 апреля. Всего представителями бизнеса было заполнено порядка 22 тысяч анкет по всей России.
HeadHunter – об отличиях кризиса-2020 от предыдущих и вызовах, которые он ставит перед рынком труда в Сибири29.04.2020
headhunter-2020-
СФО, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Как меняется рынок труда в условиях «коронакризиса», чем нынешняя ситуация отличается от предыдущих кризисов в современной России, и какие вызовы ставит перед работодателями новая реальность, рассказала на пресс-конференции 28 апреля директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева.
HeadHunter – о положении компаний на рынке труда в СФО во время «коронакризиса»29.04.2020
2020-04-29-04-39-51
СФО, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал положение компаний на рынке труда в Сибири во время «коронакризиса» и спросил работодателей, как они справляются с ситуацией и какие планы строят.
В числе системообразующих для российской экономики оказались 11 предприятий Иркутской области29.04.2020
-11-
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В список системообразующих предприятий для российской экономики вошли 11 предприятий Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.
Безналичный и бесконтактный мир: в Сбербанке рассказали, как банк приспособился к коронавирусному кризису29.04.2020
2020-04-29-03-55-56
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В период пандемии коронавируса и режима самоизоляции реальность резко и довольно сильно поменялась. Жизнь практически перешла в онлайн. Сбербанк давно и планомерно готовился к цифровизации экономики, поэтому даже в такое непростое время моментально пришёл на помощь своим клиентам. О том, какие сервисы и услуги банка в онлайне сейчас доступны корпоративным клиентам и обычным горожанам, специалисты Сбербанка рассказали в ходе вебинара.
Теймур Магомедов: сельхозпредприятия, с земель которых перешел пожар, могут лишиться всех преференций28.04.2020
2020-04-28-09-29-39
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области рассматривают варианты ужесточения наказания для предприятий и арендаторов, с земель которых пришел огонь, ставший причиной лесного пожара.
Сбербанк предлагает онлайн-кредитование клиентам компании Acer28.04.2020
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком» и один из лидеров по поставкам ноутбуков на рынок РФ компания Acer объявляют о начале сотрудничества в части онлайн-кредитования клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Власти рассматривают возможность организации в Иркутске садоводческих ярмарок28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска считает возможным организовать в Иркутске ярмарки по продаже саженцев и рассады для садоводов. Сейчас этот вопрос обсуждается с областными властями, так как существующий указ губернатора, регламентирующий виды разрешенной деятельности в режиме повышенной готовности, проведения ярмарок не допускает.
В торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована»28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована». Акция направлена на поддержку покупательской способности населения в период снижения их доходов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Первое заседание рабочей группы по налоговым льготам для бизнеса прошло в Заксобрании Приангарья28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание рабочей группы по областным налогам при межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области прошло сегодня на площадке Законодательного собрания под руководством председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Натальи Дикусаровой.
Игорь Кобзев распорядился до 30 апреля потушить все лесные пожары в Качугском районе28.04.2020
Качугский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев распорядился до 30 апреля потушить все лесные пожары в Качугском районе. Заявление он сделал на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба главы региона.
Иркутская нефтяная компания приобрела средства защиты для персонала Ивано-Матренинской детской больницы28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) оказала помощь иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ИМДКБ) в приобретении средств индивидуальной защиты для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба компании.
РУСАЛ: Коронавирус может сократить внутренний рынок алюминия на 30%28.04.2020
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Если минувший год для РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, был связан, прежде всего, с преодолением последствий американских санкций, то теперь компания, как и многие другие, столкнулась с новыми трудностями – на кризисные явления в мировой экономике наложилась пандемия.
Росгвардейцы в заливе Курма Иркутского водохранилища задержали браконьеров28.04.2020
Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники отряда мобильного особого назначения (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области в совместном рейде с инспекторами рыбоохраны в заливе Курма Иркутского водохранилища с поличным задержали браконьеров за незаконный вылов ценных пород рыб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Коршуновский ГОК в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и вскрышу28.04.2020
-2020-
Железногорск-Илимский, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и производство вскрыши относительно аналогичного периода прошлого года. По обоим показателям рост составил 17%, сообщает пресс-служба предприятия.
Антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства запускают Tele2 и и фонд «Навстречу переменам»28.04.2020
2020-04-28-02-11-57
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» запустили новый конкурса для некоммерческих организаций. В условиях пандемии он будет направлен на сохранение профессиональных команд и адаптацию их работы к новым реалиям, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске