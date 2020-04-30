На Центральном рынке Иркутска вдвое снизили плату за аренду торговых мест

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска на 50% снизила плату за предоставление торговых мест предпринимателям, осуществляющим деятельность на Центральном рынке.

Стоимость предоставления торговых мест на территории Центрального рынка и семи муниципальных ярмарок Иркутска снижена на апрель, май и июнь. Такое решение принял мэр города Руслан Болотов.

– Снижение платы за предоставление торговых мест – элемент прямой поддержки сельхозпроизводителей и представителей малого бизнеса, которые сейчас, в период действия режима самоизоляции, остро ощущают падение покупательского спроса. Наша задача – помочь предпринимателям преодолеть этот кризис. Оказать им реальную помощь – намного важнее и приоритетнее экономической целесообразности, – отметил Руслан Болотов.

Для привлечения покупателей планируется снизить тариф на услуги парковки: с 62 до 20 рублей в час. Кроме того, рассматривается возможность возобновления работы ярмарок вокруг здания Центрального рынка.

Напомним, 29 апреля Руслан Болотов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом разработать меры поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Центрального рынка.