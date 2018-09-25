На заседании комиссии по собственности и земельным отношениям думы Иркутска рассмотрели 12 вопросов

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На сентябрьском заседании постоянной комиссии думы Иркутска по собственности и земельным отношениям 24 сентября рассмотрели 12 вопросов. Среди них – внесение изменений в ранние решения гордумы, а также корректировки ряда муниципальных нормативных актов.

Кроме того, депутатам были представлены изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Вместе с тем был одобрен и рекомендован к принятию проект решения думы об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Как сообщает пресс-служба думы, в числе прочих был рассмотрен вопрос о цели создания МАУ «Праздник» и результатах деятельности учреждения. Докладчиком выступил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, время для содоклада предоставили директору МАУ «Праздник» Антону Титкову. По результатам обсуждения депутаты рекомендовали докладчикам дополнить информацию о деятельности учреждения и выступить с ней на следующем заседании комиссии.