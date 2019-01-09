Начальника колонии-поселения №20 в Усть-Куте обвиняют в незаконной продаже древесины

Усть-Кут, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Начальник колонии-поселения №20 в Усть-Куте отправился под домашний арест за превышение полномочий – его обвиняют в незаконной заготовке и продаже древесины. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, должностные лица этой колонии-поселения заготовили и продали древесину с привлечением одной из коммерческих организаций города.

– Фактически они продали насаждения на корню, действуя в интересах юридических лиц. Тем самым должностные лица колонии-поселения №20 допустили ухудшение финансового состояния учреждения, так как недополученный доход учреждения составил не менее 22 млн рублей, – пояснили в региональном СК.

Со своей стороны, в ГУФСИН по Иркутской области отмечают, что начальник колонии-поселения «нарушил обязательную процедуру согласования с Главным управлением реализации круглых лесоматериалов и заключил договоры на поставку хлыстовой древесины по цене значительно ниже рыночной». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи и полицейские при обыске изъяли у начальника колонии около 1 млн рублей.