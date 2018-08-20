Налогоплательщики из Иркутской области вернули государству 45 миллионов рублей

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Налоговая служба Иркутской области во взаимодействие со следственными органами за первое полугодие 2018 года возместила государству 45 млн рублей ущерба. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

Всего за это время налоговики направили 27 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел за уклонение от налогов. Следственные органы рассмотрели 29 материалов (с учетом не рассмотренных на начало года), по девяти из них возбуждены уголовные дела.

Кроме того, два материала налоговых проверок приобщены следственным органом к ранее возбужденным уголовным делам.

Налоговые органы совместно с органами прокуратуры инициируют предъявление гражданских исков о возмещении вреда, причиненного государству, физическим лицам –руководителям организаций, в отношении которых материалы направлены в следственные органы, а также признанных судом виновными в совершении налоговых преступлений.

Так, по результатам выездной налоговой проверки в отношении налогоплательщика, осуществляющего деятельность по ремонту и обслуживанию теплосетей, установлено создание фиктивного документооборота по сделкам с субподрядчиками с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль.

Мероприятиями налогового контроля установлено отсутствие реальных взаимоотношений между налогоплательщиком и спорными контрагентами. Эти фирмы созданы незадолго до заключения договоров на субподрядные работы, по юридическому адресу не находились, руководители по адресу регистрации не проживали, привлечение субподрядчиков для выполнения строительных работ не согласовывалось с заказчиком, пропуска на территорию заказчика работникам спорных контрагентов не оформлялись, лица, на которых представлены справки 2-НДФЛ, отрицают свою причастность к организациям.

Проверкой установлено, что строительно-ремонтные работы на объекте заказчика фактически выполнены налогоплательщиком самостоятельно. Сумма доначисленных платежей по проверке составила около 17 млн рублей.

В связи с неисполнением налогоплательщиком в течение двух месяцев решения по выездной налоговой проверке материалы направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело, которое впоследствии прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Прокуратура области предъявила гражданский иск в суд о возмещении руководителем организации ущерба, причиненного государству.