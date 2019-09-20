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Экономика / Бизнес
21.09.2019

«Налоговые комиссары» помогли иркутскому бизнесу снизить объём претензий со стороны ФНС на 1,9 миллиона рублей

Иркутск, 21.09.19 (ИА "Телеинформ"), - За полгода работы общественной приёмной по налоговым спорам в Иркутске удалось снизить объём претензий со стороны ФНС на 1,9 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба «Областной», подведены первые итоги работы общественной приёмной «Деловой России» по налоговым спорам. Проект получил название «Налоговые комиссары». За это время было оказано 27 консультаций — в среднем по одной консультации в неделю. В общей сложности в денежном выражении сумма предъявленных претензий была снижена, включая обоснование снижения штрафных санкций, на 1,9 миллиона рублей.

– Очевидно, что цена конфликтной ситуации с налоговым органом в настоящее время высока. И зачастую это не потому, что бизнес у нас какой-то недобросовестный; вопрос, как это часто бывает, в знании норм законодательства и практики их применения, — отметил председатель иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко. — Поэтому родилась идея такого проекта — общественной приёмной при «Деловой России», где предприниматели могли бы получить бесплатную консультацию не «про налоги в общем», а по конкретной своей ситуации. Хочу также обратить ваше внимание, что проект является уникальным для нашей страны, аналогов в других регионах нет. Накопив необходимый опыт, мы вынесем вопрос о его масштабировании в другие субъекты федерации на заседание Генерального совета «Деловой России».

Проект общественной приёмной также получил одобрение УФНС России по Иркутской области (соответствующее письмо было разослано начальникам окружных, городских и межрайонных инспекций УФНС).

Глава группы компаний «Эксперт», являющаяся главным консультантом проекта, Оксана Козец подтвердила, что чаще всего обращения предпринимателей связаны с неглубоким знанием норм налогового законодательства:

– За это время накопилось изрядное количество кейсов, и все они продиктованы тем, что бизнес неважно разбирается в налоговых тонкостях. Нередко законодательство изначально предполагает «вилку» в применении штрафных санкций, включая замену штрафа предупреждением. Мы помогаем предпринимателям снизить издержки и избежать спорных ситуаций в будущем. Ведь налоговый спор потенциально ведёт к тому, что абстрактный предприниматель может захотеть уйти в тень, получив некий отрицательный, с его точки зрения, опыт взаимодействия с налоговыми органами. Мы же выступаем за прозрачность бизнеса. И чем более подкованным будет предприниматель, тем больше шансов, что налоги будут уплачены вовремя, что сэкономит всем и время, и нервы. 10 октября в «Точке кипения» мы общественная приёмная проведёт бесплатный семинар «Оптимизация налогов в современных условиях», где мы развенчаем некоторые мифы и дадим предпринимателям реально работающие советы.

Оксана Козец также обратила внимание, что растёт доля обращений с целью не решить уже сложившуюся спорную ситуацию, а предотвратить её, оптимизировав схему налоговых отчислений, например, путём перехода с УНС (упрощённой системы налогообложения) на схему «доходы минус расходы».

– В идеале наша задача – помочь предпринимателям выработать максимально эффективную стратегию взаимодействия с налоговым органом, чтобы не довести ситуацию до налогового спора, — подчеркнула она.

СПРАВКА:

«Налоговые комиссары» ведут бесплатный приём предпринимателей по четвергам в иркутской «Точке кипения» (ул. Пятой армии, 2/1), с 9 до 11 часов. Записаться можно по телефону +7 (950) 079-13-35.

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