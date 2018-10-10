Налоговые выплаты в бюджет Иркутской области увеличились на 13 миллиардов рублей

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем платежей в консолидированный бюджет Иркутской области, за исключением акцизов на нефтепродукты, в январе-августе 2018 года составил более 97 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 13 млрд рублей (на 16%).

При этом 47% прироста приходится на налог на прибыль организаций, сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 78%, региональные – 14%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – 6%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций (им обеспечено около 41% полученных доходов) и НДФЛ (более 34%). Кроме того, доля имущественных налогов составила 16%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6%.

Платежи налога на прибыль организаций составили почти 40 млрд рублей, что на 6 млрд рублей (на 19%) выше уровня аналогичного периода 2017 года. В бюджет поступило более 33 млрд рублей НДФЛ и 15 млрд рублей имущественных налогов. Темп роста налога на доходы физических лиц составил 113% (на 4 млрд рублей), что на 4% выше темпа роста фонда заработной платы в регионе. Увеличение поступлений наблюдается также по имущественным налогам – почти на 3 млрд рублей или на 19% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников).

Акцизов уплачено около 9 млрд рублей, что на 1 млрд рублей (на 12%) ниже уровня аналогичного периода 2017 года. Снижение поступлений связано с изменением нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в территориальный бюджет с 61,7% в 2017 году до 57,1% в 2018 году. Кроме того, в 2018 году произведен возврат акцизов на прямогонный бензин в сумме 213 млн рублей. Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили немногим более 1 млрд рублей, что на 57 млн рублей (на 6%) выше уровня аналогичного периода 2017 года.

Объем поступлений платежей в бюджеты муниципальных образований составил более 15 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей (на 12%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – более чем на 1 млрд рублей (на 13%); по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 198 млн рублей (на 17%); земельному налогу – на 170 млн рублей (на 10%); налогу на имущество физических лиц – на 53 млн рублей (на 21%).