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Экономика / Бизнес
14.08.2018

Налоговики Приангарья за полгода доначислили к уплате в бюджет около 4 миллиардов рублей

Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За первое полугодие 2018 года в бюджеты всех уровней (с учетом налоговых санкций и пени) налоговые органы Приангарья после контрольных мероприятий дополнительно начислили 3,8 млрд рублей, в том числе по результатам выездных проверок – 1,4 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, в бюджеты разных уровней дополнительно поступило 2,4 млрд рублей. Относительно аналогичного периода предыдущего года рост доначисленных и взысканных платежей по контрольной работе составил 70 и 89% соответственно. Сами налогоплательщики доначислили в бюджет 519 млн рублей.

За полгода было сделано 96 выездных налоговых проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку возросла по сравнению с аналогичным периодом  предыдущего года на 80% и составила более 15 млн рублей. В том числе, в рамках контроля за полнотой декларирования полученных доходов физическими лицами, которые не зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, проведено две выездные налоговые проверки, их эффективность – около 2 млн рублей. Эффективность камерального контроля составила 37 тысяч рублей на одну результативную проверку.

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