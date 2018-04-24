Наружная реклама: актуальность и эффективность, виды и характеристики, размещение

Российская Федерация, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Один из эффективных и актуальных видов рекламы – наружная. Ее использует большое количество бизнесменов, так как это действенный прием, который может эффективно притянуть внимание потребителей.

У изготовителей такой рекламы должна быть хорошая репутация в плане качества и сроков выполнения заказов. Этим отличаются фирмы, достойные внимания клиентов. Один из таких серьезных игроков рекламного рынка работает в Москве и Московской области. Это компания «ДвигТорг» (http://www.dvigtorg.ru/obemnye-bukvy/), которая предлагает разные виды услуг в этой сфере, в том числе и изготовление объемных букв. Специалисты фирмы могут предложить клиентам готовый вариант рекламной конструкции или разработать решение, соответствующее индивидуальным пожеланиям заказчика.

Виды наружной рекламы

Такая реклама достаточно разнопланова. Какое-то удачное решение может сыграть и в одиночном исполнении, а иногда разные виды «наружки» эффективно работают каждый со своей стороны на весь проект. Какой может быть наружная реклама? Это, например:

объемные буквы,

световые короба,

витринные аппликации,

плоские вывески,

пилоны,

конструкции на крыше,

рекламные щиты,

ростовые фигуры и т.д.

Плюсы объемных букв и варианты

Такая реклама, как объемные буквы, имеет свои плюсы. Это весьма заметный элемент, который хорошо читается даже с большого расстояния. Если в конструкцию включена подсветка, то такого вида реклама будет работать на хозяина проекта и днем, и ночью. Буквы могут быть выполнены из алюминиевого профиля, пластика или других материалов – выбор будет сделан в соответствии с финансовыми возможностями и пожеланиями заказчика. Цветовые решения – самые разные. Разнообразным может быть формат букв и их написание. Также разноплановыми могут быть решения с подсветкой: лицевое исполнение, по контуру, по фасаду, контражурное, смешанное. Светодиоды для подсветки букв применяются влагостойкие.

Характеристики наружной рекламы

Такого вида реклама характеризуется информативностью, хорошей просматриваемостью в разное время суток, покрытием большой части населения, эффективным воздействием на потребителей и быстрым распространением среди них, нахождением рекламируемых объектов в поле зрения людей.

Размещение

Наружная реклама может размещаться на постоянных конструкциях или на временных, на внешних поверхностях зданий и сооружений, возле дорог и над ними и т.д.