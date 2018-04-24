ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
25.04.2018

Наружная реклама: актуальность и эффективность, виды и характеристики, размещение

Российская Федерация, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Один из эффективных и актуальных видов рекламы – наружная. Ее использует большое количество бизнесменов, так как это действенный прием, который может эффективно притянуть внимание потребителей.

У изготовителей такой рекламы должна быть хорошая репутация в плане качества и сроков выполнения заказов. Этим отличаются фирмы, достойные внимания клиентов. Один из таких серьезных игроков рекламного рынка работает в Москве и Московской области. Это компания «ДвигТорг» (http://www.dvigtorg.ru/obemnye-bukvy/), которая предлагает разные виды услуг в этой сфере, в том числе и изготовление объемных букв. Специалисты фирмы могут предложить клиентам готовый вариант рекламной конструкции или разработать решение, соответствующее индивидуальным пожеланиям заказчика.

http://www.dvigtorg.ru/obemnye-bukvy/

Виды наружной рекламы

Такая реклама достаточно разнопланова. Какое-то удачное решение может сыграть и в одиночном исполнении, а иногда разные виды «наружки» эффективно работают каждый со своей стороны на весь проект. Какой может быть наружная реклама? Это, например:

  • объемные буквы,
  • световые короба,
  • витринные аппликации,
  • плоские вывески,
  • пилоны,
  • конструкции на крыше,
  • рекламные щиты,
  • ростовые фигуры и т.д.

Плюсы объемных букв и варианты

Такая реклама, как объемные буквы, имеет свои плюсы. Это весьма заметный элемент, который хорошо читается даже с большого расстояния. Если в конструкцию включена подсветка, то такого вида реклама будет работать на хозяина проекта и днем, и ночью. Буквы могут быть выполнены из алюминиевого профиля, пластика или других материалов – выбор будет сделан в соответствии с финансовыми возможностями и пожеланиями заказчика. Цветовые решения – самые разные. Разнообразным может быть формат букв и их написание. Также разноплановыми могут быть решения с подсветкой: лицевое исполнение, по контуру, по фасаду, контражурное, смешанное. Светодиоды для подсветки букв применяются влагостойкие.

Характеристики наружной рекламы

Такого вида реклама характеризуется информативностью, хорошей просматриваемостью в разное время суток, покрытием большой части населения, эффективным воздействием на потребителей и быстрым распространением среди них, нахождением рекламируемых объектов в поле зрения людей.

Размещение

Наружная реклама может размещаться на постоянных конструкциях или на временных, на внешних поверхностях зданий и сооружений, возле дорог и над ними и т.д.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске