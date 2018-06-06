Не так страшен роуминг: как остаться на связи за границей

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии сезона отпусков отдыхающим приходится решать много вопросов: куда поехать, на какой срок, купить ли путевку в турфирме или ехать самостоятельно, – список можно продолжать долго. Не последнюю роль играет и вопрос связи: подключить роуминг, купить туристическую sim-карту или пользоваться wi-fi? Мегафон попытался разобраться, что позволит туристу всегда оставаться на связи заграницей и при этом не переплачивать, сообщает пресс-служба компании. Казалось бы, в эпоху беспроводного интернета и доступного wi-fi, вопрос о связи в отпуске не должен стоять. Но практика показывает, что в отпуске нужен не только интернет, но и звонки и смс, да и wi-fi бывает далеко не везде, и при этом еще и не бесплатно. Отправить смс «долетели хорошо», позвонить бабушке, которая не пользуется интернетом, для связи между собой, чтобы не потеряться в чужом городе, совершить звонок в отель перед прибытием, в контору проката автомобилей и много других ситуаций. Туристические sim-карты. Не самый выгодный и удобный вариант: на покупку и активацию карты нужно потратить время, а звонки в Россию остаются дорогими. Использовать ее только для входящих звонков? Никто не будет звонить на международный номер, а переадресацию со своего номера устанавливать дорого. При этом необходимо запомнить новые номера, передать их всем родным и успеть купить карту сразу по прибытии в страну, что не всегда является возможным. Wi-Fi. Да, такой способ связи позволит и общаться в мессенджерах, и загружать фото в Instagram, и отвечать на письма в электронной почте. Но сделать это можно будет только в определенном месте: в отеле или кафе. А значит, турист отказывается заложником своего местопребывания. И если отправляется на экскурсию, на шоппинг, на прогулку по городу, то автоматически остается без связи, что влечет за собой определенные риски. Роуминг. Всегда быть на связи заграницей, при этом оставаться на своем номере, позволит роуминг. Для тех, кто планирует много общаться за границей - звонить, писать смс, пользоваться мобильным интернетом – выгодным предложением будет опция «Роуминг, гудбай» от «МегаФона». За 299 рублей в сутки пользователям предоставляется 3 Гб интернет-трафика, а также домашние цены на звонки и СМС. Действует опция в 40 странах, среди которых: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Кипр, ОАЭ, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория и др. – Такие услуги как «Роуминг Гудбай» позволяют нашим абонентам не ограничивать себя в использовании привычных сервисов в поездках за рубеж, что отражается на росте голосового и интернет трафика. Это говорит о переломе в мышлении клиента: он перестал бояться роуминга, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – И статистика это подтверждает: в период майских праздников наши абоненты пользовались интернетом за рубежом в 4,5 раза больше, чем годом ранее. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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