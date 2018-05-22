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Экономика / Бизнес
|23.05.2018
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Николай Николаев: Лесной кодекс РФ теперь позволит ужесточить контроль за использованием леса
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Москва, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Госдума РФ во втором чтении приняла поправки в Лесной кодекс, которые позволят федеральным органам власти ужесточить контроль за использованием лесных массивов. Об этом на
По его словам, в первую очередь речь идет о согласовании с федеральными органами власти назначения и снятия с должностей чиновников в регионах, которые отвечают за реализацию «лесных отношений» и порой не справляются со своими обязанностями.
– Второе очень важное нововведение касается финансирования. Даны полномочия федеральным органам власти определять размер субвенций регионам с учетом нормативов затрат, исходя из действительной потребности субъектов. На этой неделе, надеюсь, примем этот законопроект и в третьем чтении, – отметил Николай Николаев.
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