Ночной БрАЗ увидели братчане на первой велоэкскурсии на промплощадку

Братск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский алюминиевый завод стал первой в Иркутской области промышленной площадкой, открытой для посещений в формате ночной велоэкскурсии. 16 братчан стали участниками экспериментального заезда. Цель увлекательного путешествия - прокатиться на велосипедах по территории БрАЗа и увидеть все этапы производства алюминия. Легендарный завод оказался очень необычен в свете фонарей. Маршрут путешествия пролегал через корпус электролиза, литейные отделения и газоочистную установку. Перед началом экскурсии прошел обязательный инструктаж, ведь безопасность на производстве – приоритет. – Такой формат экскурсии у нас впервые, я думаю, гостям понравится. В подсвеченном виде ночью газоочистка более эффектно смотрится, – комментирует Александр Гавриленко, директор по экологии БрАЗа. – Мы показали участникам велоэкскурсии газоочистную установку, которая была введена в опытно-промышленную эксплуатацию в феврале текущего года, ещё две ГОУ планируем запустить до конца 2019 года. Несмотря на существующие традиционные виды транспорта, которыми сотрудники предприятия добираются на работу – автобус, электричка или личный автомобиль, среди заводчан есть и любители велосипедов. Менеджер отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа Борис Петухов, проводивший экскурсию, уверен, что промышленный туризм - перспективное для Братска направление. – На БрАЗе я работаю больше 20 лет. Велосипедами увлекаюсь примерно лет десять, и уже лет пять на работу добираюсь на велосипеде, когда смена выпадает на выходные, – рассказывает Борис Петухов. – Это мое хобби, велоспортом занимаюсь все свободное время и в отпуске, поэтому для меня приехать на работу на велосипеде – это здорово. Участники велоэкскурсии активно фотографировали и делали селфи, которые уже можно увидеть в соцсетях. По задумке организаторов, это отличный способ привлечь внимание молодежи к Братскому алюминиевому заводу, показать его изнутри и рассказать о работе. Первая велоэкскурсия на БрАЗ понравилась всем участникам. Гости завода оценили и сам формат, и познавательную составляющую. – Меня пригласила подруга на эту экскурсию. Мне показалось это необычно, тем более я люблю кататься на велосипеде. Для меня здесь все в новинку, я на заводе ни разу не была, все понравилось - и техника, и производство, – делится впечатлениями Екатерина Макхумова, участница велоэкскурсии по БрАЗу. – Я даже не представляла раньше, как производят алюминий. Особенно понравился литейный цех, нам показывали, как алюминий заливают в формы, какую продукцию производят. Все достаточно интересно, – рассказывает Анастасия Горлова, участница велоэкскурсии по БрАЗу. Для РУСАЛа формат велоэкскурсий становится трендовым. Промышленный туризм активно развивают на Красноярском и Новокузнецком алюминиевых заводах, а теперь и на БрАЗе. Записаться на экскурсию можно по телефону 49-28-04 или на страничке БрАЗа в Фейсбуке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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