Ночной клуб в Бодайбо оштрафовали за торговлю алкоголем без лицензии

Бодайбо, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал на 3 млн рублей ночной клуб в Бодайбо за незаконную продажу алкоголя. Штраф взыскан в полном объёме, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Факт незаконной торговли установили полицейские во время рейда. Оказалось, что у ночного клуба не было лицензии на алкоголь. Продукцию изъят, а суд постановил её уничтожить.

Штраф владельцы ночного клуба должны были оплатить в 60-дневный срок, однако, делать это они не спешили, говорят в УФССП по Иркутской области. В связи с этим судебным приставом был составлен административный протокол, а судом наложен штраф, равный двукратной сумме ранее наложенного штрафа – 6 млн рублей.

После наложения нового штрафа должник рассчитался с задолженностью 3 млн рублей. Для оплаты штрафа в размере 6 млн рублей установлен 60-дневный срок.