|Экономика / Бизнес
|18.06.2019
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Новая маркировка будет информировать о количестве сахара, соли и жира в продуктах
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Москва, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В России на прилавках магазинов осенью появятся продукты питания с маркировкой, благодаря которой покупатели смогут понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов, сообщают
Первоначально «светофор» на упаковке продукта будет использоваться производителями на добровольной основе. Маркетологи предполагают, что нанесение маркировки вскоре станет обязательным, – пишут «Известия».
В ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, что окончательная редакция ГОСТа на маркировку продуктов по типу «светофор» готова. Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планируется принять в октябре.
Предупреждением о превышении нормы станет красная полоска.
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