Новая маркировка будет информировать о количестве сахара, соли и жира в продуктах

Москва, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В России на прилавках магазинов осенью появятся продукты питания с маркировкой, благодаря которой покупатели смогут понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов, сообщают argumenti.ru .

Первоначально «светофор» на упаковке продукта будет использоваться производителями на добровольной основе. Маркетологи предполагают, что нанесение маркировки вскоре станет обязательным, – пишут «Известия».

В ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, что окончательная редакция ГОСТа на маркировку продуктов по типу «светофор» готова. Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планируется принять в октябре.

Предупреждением о превышении нормы станет красная полоска.