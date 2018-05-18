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Экономика / Бизнес
20.05.2018

Новые планограммы улучшили продажи гипермаркетов

Российская Федерация, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закупить торговое оборудование для какого-нибудь магазина – не такая уж и большая проблема. Заходишь на любой сайт, где можно узнать о товарах твоего города, вводишь словосочетание «торговое оборудование» в поисковой строке и получаешь список вроде вот этого: https://www.1rnd.ru/catalog/10/subcat/165.

Но ведь это только полдела, после покупки и размещения оборудования необходимо ещё позаботиться о правильной и эффективной выкладке товара, иначе говоря, о планограмме. Но и эту проблему смогли решить в X5 Retail Group, одной из ведущих российских продуктовых мультиформатных компаний, где автоматизировали процесс создания планограмм.

По информации торговой сети, технология работала в течение трёх месяцев, благодаря чему удалось добиться роста продаж средств для бриться до 10,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года. Увеличение продаж было отмечено также в категории «Чай и кофе» на 5% и в категории «Сопутствующие товары» на 3-8%. Такой результат был достигнут с помощью учёта всех товаров каждой конкретной категории. В этом планограммам помогают учёт покупательского опыта и правила размещения продукции торговой сети.

В X5 Retail Group заверяют, что система способна оптимизировать труд сотрудников, помогает следить за появлением новых и уходом старых товаров из ассортимента, учитывать логистику, а также составлять план презентационного запаса и объёма складской продукции.

Подобная система может автоматически разрабатывать схемы выкладки для всех полок в магазине и своевременно изменять их в соответствии с особенностями торгового оборудования, вкусами покупателей, имеющимися данными о продажах различных типов продукции, информацией об ассортименте, свойствами упаковки, а также другими данными.

Весь период 2018 года автоматизированные планограммы будут работать в сети гипермаркетов «Карусель» со всем ассортиментом в категориях «Кондитерские изделия», «Бакалея», «Алкоголь», «Напитки», «Сопутствующие товары» и «Товары для животных». В планах компании успеть до конца 2019 года задействовать в работе с планограммами до 85-90% всего ассортимента магазинов и полностью автоматизировать контроль выкладки продукции на стеллажи.

Стоит отметить, что эта система будет выгодна не только для самой сети гипермаркетов, но и для обычных покупателей. Удобное расположение продукции облегчит выбор среди огромного ассортимента товаров, пропадёт путаница, которая порой могла возникнуть из-за неправильного расположения продукции на полках. Да и найти что-то необходимое будет проще: не зря планограммы учитывают логистику, основываясь на уже изученном опыте предпочтений и желаний покупателей.

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