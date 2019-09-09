Новый арт-объект появился в городском музее при поддержке АНХК

Ангарск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском музее минералов реализован уникальный проект, аналогов которому нет во всей Иркутской области. В рамках проекта «В недрах земли» в выставочном зале музея появился новый арт-объект – стеклянный пол, инкрустированный полудрагоценными камнями и минералами, собранными со всей Иркутской области, сообщает пресс-служба АНХК.

Нефрит, лазурит, графит, флюорит, асбест, мрамор, различные соли и другие минералы, хранящиеся в недрах сибирской земли, теперь находятся буквально под ногами посетителей музея. Минералами из своих личных коллекций поделились местные геологи.

Проект реализован при поддержке АНХК ангарскими художниками. Претворяя свою задумку в жизнь, они ориентировались на опыт российских и зарубежных коллег по созданию подобных арт-объектов.

По словам директора городского музея, новый выставочный объект станет культурным достоянием музея и вызовет большой интерес у ангарчан. В скором времени совместно с экологами на базе ангарского музея минералов будет разработана образовательная программа «Сохраняй богатства Сибири».

АНХК, как социально-ориентированное предприятие, активно поддерживает подобные проекты. Предприятие ежегодно проводит работу по оказанию финансовой помощи медицинским и образовательным учреждениям области, детским домам, спортивным и культурным объектам города.