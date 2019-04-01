Новый гендиректор РУСАЛа принял участие в запуске первой очереди БоАЗа

Красноярск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый генеральный директор компании РУСАЛ, в которую входит Братский алюминиевый завод, принял участие в Красноярском экономическом форуме.

Евгений Никитин совместно с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Красноярского края Александром Уссом нажал символическую кнопку запуска первой серии Богучанского предприятия. Об этом сообщает в своём сюжете БСТ.

Новый руководитель РУСАЛа – производственник, начал свой трудовой путь 28 лет назад электролизником в Хакасии. Девять лет назад Евгений Никитин вместе с семьёй переехал в Красноярск, там он возглавил алюминиевый завод.

Ну а теперь оттуда же, из Красноярска, руководит и всем РУСАЛом. Так что именно столица соседнего региона теперь является средоточием производственного управления всей компании. Главное, считает Никитин, это не стоять на месте и держать руку на пульсе.

Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ:

«Стратегия должна быть живая. Всё в мире меняется. Если раньше какой-то продукт появлялся, он 10 лет был. Помните, первые те же айфоны появились, и все ходили с этими айфонами, ну, не знаю, очень долго. Сейчас каждый год идёт обновление - и новый, новый, новый продукт. Всегда необходим новый продукт для рынка. И стратегия у нас каждый год обновляется».