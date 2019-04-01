ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Экономика / Бизнес
02.04.2019

Новый гендиректор РУСАЛа принял участие в запуске первой очереди БоАЗа

Красноярск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый генеральный директор компании РУСАЛ, в которую входит Братский алюминиевый завод, принял участие в Красноярском экономическом форуме.

Евгений Никитин совместно с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Красноярского края Александром Уссом нажал символическую кнопку запуска первой серии Богучанского предприятия. Об этом сообщает в своём сюжете БСТ.

Новый руководитель РУСАЛа – производственник, начал свой трудовой путь 28 лет назад электролизником в Хакасии. Девять лет назад Евгений Никитин вместе с семьёй переехал в Красноярск, там он возглавил алюминиевый завод.

Ну а теперь оттуда же, из Красноярска, руководит и всем РУСАЛом. Так что именно столица соседнего региона теперь является средоточием производственного управления всей компании. Главное, считает Никитин, это не стоять на месте и держать руку на пульсе.

Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ:

«Стратегия должна быть живая. Всё в мире меняется. Если раньше какой-то продукт появлялся, он 10 лет был. Помните, первые те же айфоны появились, и все ходили с этими айфонами, ну, не знаю, очень долго. Сейчас каждый год идёт обновление - и новый, новый, новый продукт. Всегда необходим новый продукт для рынка. И стратегия у нас каждый год обновляется».

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске