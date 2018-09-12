Новый офис Сбербанка открылся во Втором Иркутске

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское отделение Сбербанка открыло операционный офис на площадке ООО «Сетевая компания «Иркут». Эта компания осуществляет управление жилым фондом, в который входит более 190 многоквартирных домов во Втором Иркутске.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, в операционном офисе посетители могут оплатить счета за услуги ООО «Сетевая компания «Иркут», провести перечень других популярных платежных операций, оформить банковскую карту. Также там работает специалист банка, который может дать консультации по банковским продуктам, помочь провести операции в дистанционных каналах банка, подключить услугу Автоплатеж для автоматической оплаты регулярных платежей за коммунальные услуги, связь, за детский сад.

– Офис открыт для создания более комфортных условий по приему платежей для более 10 тысяч потребителей, которым предоставляет услуги сетевая компания «Иркут». За несколько первых дней работы подразделения мы приняли более тысячи клиентов. Практически все из них отмечают удобство такого формата организации приема платежей, – комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

КООРДИНАТЫ:

Операционный офис расположен по адресу: Иркутск, ул. Авиастроителей, 28. Режим работы: вторник-пятница – с 9.00 до 18.00 без обеда, в субботу – с 9.00 до 13.00.