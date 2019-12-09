Новогодняя ярмарка экологичных товаров «Сделано на Байкале» пройдет в Иркутске 14 и 15 декабря

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14-15 декабря пройдет традиционная новогодняя ярмарка экологичных товаров «Сделано на Байкале». Она состоится в кинотеатре «Звездный». Как сообщает пресс-служба En+ Group, посетителям будут предложены фермерские продукты, сладости, подарки ручной работы и байкальская косметика, а благотворительный магазин «Синица» организует сбор вещей для нуждающихся. Организаторы ярмарки – компания En+ Group и сообщество выпускников и экспертов «Школы экологического предпринимательства». Традиционная новогодняя ярмарка экологичных товаров «Сделано на Байкале» пройдет на всех этажах кинотеатра «Звездный» (ул. Декабрьских событий, 102/1), с 12:00 до 20:00. Вход – свободный. Подробнее об участниках и программе ярмарки читайте на странице ШЭПР в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/ecoshepr/ На прилавках ярмарки «Сделано на Байкале» будут представлены товары по нескольким направлениям. Здесь можно будет приобрести, например, фермерские продукты, чай и экологичные сладости – сыры из коровьего и козьего молока, сырокопченые и варено-копченые колбасы из говядины и свинины, иван-чай, байкальскую клюкву в сахаре, авторский джем из фруктов, шоколад на прибайкальском меду с сибирскими орехами и ягодами, апельсиновые, черемуховые и шоколадные пряники. Здесь же можно будет купить и оригинальные новогодние подарки – елочные игрушки, керамическую и деревянную посуду, кованые подарочные ножи, «ловцы снов», вязаные игрушки и пледы, авторские открытки, саженцы комнатных растений от Сибирского института физиологии и биохимии растений и другое. Помимо этого, участники ШЭПР представят косметику и украшения ручной работы – деревянные и керамические броши, браслеты из камней и серьги из меди с натуральными камнями, маски, тоники, бальзамы, кремы и сыворотки из растительных масел без синтетических консервантов и эмульгаторов лаборатории природной косметики «Вдохновение», натуральное мыло. Благотворительный магазин «Синица» будет принимать на ярмарке одежду, обувь, аксессуары и книги для нуждающихся Усольского района. На ярмарке «Сделано на Байкале» пройдет также и «Дармарка» – посетители смогут обменяться между собой новогодними елочными игрушками, украшениями и бижутерией, которые им уже не нужны. С 12:00 до 16:00 желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних снежинок из ниток, вязанию брелоков крючком, росписи в хайтинском стиле и созданию рождественского ангела из бисера. В 14:00 и 17:00 гостей ярмарки ждут розыгрыши призов от местных производителей. Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group: – Мы поддерживаем новогоднюю ярмарку экологичной продукции уже 5 лет. «Сделано на Байкале» сегодня – это не только сообщество байкальских мастеров-изготовителей экотоваров, но и неравнодушных к вопросам экологии и ответственного потребления иркутян. Гости ярмарки могут купить действительно полезные подарки и оставить на вторичное пользование вещи – это прекрасная возможность избавиться от ненужного и войти в Новый год обновленными, помочь тем, кто нуждается. Ярмарка формирует у людей ответственное отношение к окружающей среде, покупкам, вещам, услугам. А это – одна из целей комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года. Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»: – Подарки на любой праздник нужно подбирать осознанно и бережно – не покупать дешевые никому не нужные некачественные вещи, а выбирать местных производителей, товары из экологически чистых материалов и натуральные полезные продукты. Мы проводим новогоднюю ярмарку «Сделано на Байкале», чтобы иркутяне познакомились с местными мастерами и купили экологичные подарки для своих любимых. Важно, что на ярмарке каждый мастер представляет свою продукцию сам – так посетители могут узнать из первых уст об особенностях рецептуры, технологии, традиций, дизайна. Также уже второй год подряд мы предлагаем горожанам позаботиться о тех, кому нужна поддержка, и принести ненужную одежду, чтобы она нашла новых хозяев. Приходите к нам за местными, чистыми и честными подарками – давайте встречать Новый год экологично вместе! Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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