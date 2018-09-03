Новости кредитования

Интернет, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кредитование, несмотря на приличные процентные ставки, пользуется популярностью у россиян. После летних отпусков половина соотечественников занимают денежные средства, чтобы дотянуть до зарплаты. Это происходит в первые две недели поле завершения отпуска (данные компании "Займер", участие в опросе приняли 8 тысяч человек). Если быть точнее, то заемные деньги берут 55,5% граждан. Запрашиваемые суммы небольшие - в среднем от 2 до 6 тысяч рублей. Кроме этого, есть и другие периоды, когда наблюдаются "приливы" онлайн-заемщиков. Это начало весны (8 Марта), начало осени (сбор детей в школу), перед Новым годом (траты на праздник и каникулы). В интернете существуют разные сервисы так или иначе связанные с онлайн-кредитованием. На некоторых из них предлагается займ онлайн на webmoney. Есть площадки, где собраны разные предложения по виртуальным кредитам. Обычно, чтобы узнать обо всем спектре займ-продуктов компаний, нужно быть зарегистрированным пользователем. В целом онлайн-кредит является оперативным способом получения средств, когда сроки других финансовых учреждений не устраивают клиента. Необходимость в лекарствах, потеря работы, другие экстренные ситуации - везде может выручить виртуальный кредит. *** Несмотря на доступность и популярность средний чек (если сравнивать второй квартал текущего и ушедшего года) в микрозаймах у россиян сократился больше чем на 22%. В денежном выражении средний размер микрозайма составляет 9 с половиной тысяч рублей. Чуть больше 22% - динамика снижения в столице РФ. Почти 24% - показатель Санкт-Петербурга. В Алтайском крае динамика понижения составила -33%. По мнению ряда экспертов, снижение показателей микрозаймов может быть вызвано нарастающей популярностью онлайн-займов. Чтоб пользователь мог оформить онлайн-займ через Всемирную паутину, нужно заполнить специальную форму, размещенную на сайте организации-кредитора, и оставить там некоторые личные данные. Необходимо выслать также скан указанных документов с фото. На оставленные реквизиты средства потупят сразу, как только заявка будет удовлетворена. Деньги могут быть перечислены на банковскую карту, кошельки электронных платежных систем. Также средства могут прийти продавцу, если кредит идет на покупку товара в онлайн-магазине. Многих заемщиков устраивает то, что при оформлении заявки не приходится общаться с сотрудниками кредитной структуры, а форму можно заполнить не торопясь, в спокойной комфортной обстановке. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.