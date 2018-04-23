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Экономика / Бизнес
23.04.2018

Новости текстильной индустрии: ярмарка легпрома, производители из Иваново и выращивание хлопка

Российская Федерация, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Санкт-Петербурге в мае пройдет Всероссийская ярмарка продукции легкой промышленности. С 1 по 14 число больше семидесяти предприятий будут представлять здесь свой сортимент, а дизайнеры – актуальные коллекции. Участники соберутся из двадцати семи регионов страны.

Ярмарка пройдет в третий раз. Первая ярмарка Минпромторга РФ проходила также в культурной столице. Событие состоялось в 2017 году. Участниками первого события стали пятьдесят пять предприятий текстильной и легкой промышленности и дизайнеры. Вторая ярмарка прошла в Нижнем Новгороде, участников было уже шестьдесят. В рамках предстоящих ярмарочных событий в мае состоится торжественная церемония открытия, в планах также проведение уличных массовых мероприятий и выступления городских творческих объединений.

К слову, широко известны в текстильной индустрии компании из города Иваново. Одна из них - "Nurteks" (Нуртекс). Это торгово-производственная компания предлагает потребителям большой ассортимент мужского, женского и детского трикотажа, а также домашний текстиль. Всю обширную линейку понравившейся продукции клиенты могут заказать на сайте: https://www.nurteks.ru/. Товары можно приобрести оптом и в розницу (в любых объемах), сделать заказ из любого города России. Трикотаж, представленный этой компанией, имеет не только обширную линейку, но и огромное количество цветовых и фасонных решений, продукция отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Один из крупных игроков текстильной индустрии – комбинат из Волгоградской области – планирует заняться выращиванием хлопка в Астраханском регионе. Также инвестор намерен выращивать культуру и в своей территории. Для Астраханской области подобный проект не новый, отметили во властных структурах, так как местные фермеры данную культуру возводят на своих полях. Но масштабы, предложенные волгоградским инвестором, абсолютно другие. В таких количествах в регионе будут сеять культуру впервые за последние пятьдесят-семьдесят лет. Компания-инвестор надеется, что таким образом в какой-то степени сможет «вытеснить» привозное импортное сырье, от которого зависит в настоящий момент выпуск текстильной продукции. Астраханский регион выбран для проекта неслучайно. Здесь отличная научная база, с помощью которой можно отбирать для выращивания самые лучшие семена. Также тут подходящий, благоприятный для данной культуры климат и уже имеются небольшие хозяйства, которые выращивают хлопок в некрупных объемах.

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