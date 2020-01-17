Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области в 2019 году превысил 245 миллионов рублей

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области за девять месяцев 2019 года составил 245,4 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как озвучил на заседании Ассоциации инновационных регионов России в рамках 11-го Гайдаровского форума в Москве врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, по объему инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область занимает второе место. На ее долю приходится около 21% суммарного объема инвестиций в основной капитал во всей Сибири. В целом по стране регион по итогам девяти месяцев 2019 года занимает 11-е место.

В рамках форума состоялась встреча Игоря Кобзева с директором АИРР, проректором РАНХиГС Иваном Федотовым, на которой рассмотрели сотрудничество в части создания условий комфортного проживания жителей Иркутской области, в том числе отдельно обсудили вопросы развития моногородов.