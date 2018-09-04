«Облкоммунэнерго» снова избежало признания банкротом

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области отклонил требование ФНС признать банкротом «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Решение вынесено, поскольку суд не увидел правовых оснований для банкротства. Кроме того, инстанция учла оплату в полном объеме задолженности по налогам и сборам.

– Несмотря на сложности из-за того, что с нами не расплачиваются своевременно за оказанные услуги, мы, как государственное предприятие, делаем все, чтобы стабильно снабжать электроэнергией население региона, и стараемся соблюдать финансовые обязательства, особенно по налогам и сборам. К моменту подачи иска указанную в нём сумму мы практически полностью выплатили, – прокомментировал генеральный директор «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов.

Напомним, предприятие уже не в первый раз требуют признать банкротом. В 2017 году Арбитраж отклонял подобное требование. Судебное дело было возбуждено по заявлению одного из кредиторов в октябре 2015 года. Всего за два года с требованиями о признании предприятия банкротом обратилось 26 организаций. Общая сумма их требований составила более 500 млн рублей. При рассмотрении дела ни один из заявителей не доказал невозможность со стороны ОГУЭП «ОКЭ» исполнять требования кредиторов.