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27.08.2018

Оборудование для испытания проволоки: виды и преимущества

Российская Федерация, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Перед тем, как запустить материал в производство, он проходит технологические испытания. Их проводят с листовым металлом, трубами и проволокой. Проверяется способность материала к восприятию деформации при создании условий, которые максимально приближены к производственным. Оценочная проверка имеет качественный характер. Она требуется, чтобы определить пригодность материала для производства изделий по технологии, что предусматривает значительную и сложную пластическую деформацию.

Проволока, произведенная из цветных и черных металлов, подвергается таким испытательным операциям:

  • скручивание по ГОСТу 1545;
  • перегиб, стандарт – ГОСТ 1579;
  • навивание. Проба проводится в соответствии с ГОСТом 10447.

В продаже сегодня представлены разные модели машин, осуществляющие испытание проволоки на скручивание/перегиб/навивание.

Если говорить о видах приборов, с помощью которых можно провести испытание материала на скручивание, то их существует 3 разновидности: МК, МКС и МКС-А. Все они позволяют испытывать проволоку:

  • стальную;
  • произведенную из цветных металлов;
  • сделанную из сплавов цветметов.

Где применяются данные устройства? Прежде всего, это лаборатории предприятий машиностроения, производств металлургии, НИИ.

Все представленные выше машины объединяют следующие позитивные качества:

  • широта измерительного диапазона;
  • высокая степень надежности приборов;
  • простой алгоритм управления машинами.

Теперь рассмотрим подробнее модель электромеханической машины, произведенную в напольном исполнении и предназначенную для проведения испытаний проволоки на скручивание. Ее название – ИХ 5092, она применяется в лабораториях вышеперечисленных заведений. Условия работы техники:

  • температура окружающей среды в диапазоне от +10 и до +35 °C;
  • показатель относительной влажности, начиная с 50 % и до 80.

Какие виды операций возможны

Технический прибор создан с целью оценки возможностей металла к пластическим деформациям. Чтобы добиться результата, проводится следующие виды испытаний:

  • скручивание металла (проволоки) до наступления разрушения;
  • скручивание испытуемого образца с последующим раскручиванием до количества оборотов равного заданному числу «n»;
  • проведение операций по скручиванию до заданного системе количества.

Электронное наполнение аппарата при работе с ней оператора имеет такие функциональные возможности:

  • возможность проведения опытов в автоматическом режиме;
  • возможность программирования параметров опытов в диалоговом режиме;
  • обеспечение цифрового регулирования датчиков и электропривода;
  • гарантия цифровой защиты аппарата в случае перегрузки или наступления аварии;
  • получение и сохранение в виде таблиц и диаграмм все результаты проведенных опытов.

Технические приоритеты прибора ИХ 5092. С помощью агрегата можно:

  • испытать на кручение заданный образец в одном и двух направлениях;
  • определить показатели максимального крутящего момента и угол скручивания;
  • испытуемый материал надежно центрируется, плавно нагружается в машине, усилий изгиба отсутствуют;
  • величина крутящего момента задается и измеряется с большой точностью;
  • получить надежность в использовании, поскольку сокращено число механических узлов и деталей.

Еще два важных преимущества высокотехнологического прибора ИХ 5092:

  • для обеспечения управлением процесса скручивания проволоки в ручном режиме используется пульт, оборудованный ЖК-монитором, и кнопочный;
  • для осуществления управления процессом проб и для последующего анализа испытаний применяется ПК, интерфейс ПО которого интуитивно понятен и прост в использовании. Это применимо для автоматизированных моделей аппаратов.

Итак, подытожим информацию о моделях машин для испытания материала методом скручивания.

Машины МК выполняют заданную работу по скручиванию с целью испытания проволоки, изготовленной из стали, из цветных металлов и их сплавов. Диаметр образца здесь должен быть в диапазоне начиная от 3 и до 30 миллиметров. Электронное наполнение аппарата дает возможность задать системе число полных оборотов, отрегулировать скорость вращения активного захвата, отобразить проведенные исследования на жидкокристаллический монитор в режиме онлайн и пр.

Далее, прибор МКС. Имеет максимальный крутящий момент в пределах 500-5000 Нм. Нужен, чтобы провести опыты на кручение проволоки, имеющей состав, аналогичный предыдущему.

МКС-А. Схож с прототипом МКС. У этих видов техники максимальный крутящий момент аналогичен. Испытывается тот же вид проволоки – из стали или же из цветмета, а также из сплавов цветных металлов. Испытания согласно установленному алгоритму ведутся в автоматическом режиме. При этом точно определяется с последующим сохранением максимальный крутящий момент и угол скручивания.

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