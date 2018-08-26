|Экономика / Бизнес
|27.08.2018
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Оборудование для испытания проволоки: виды и преимущества
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Российская Федерация, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Перед тем, как запустить материал в производство, он проходит технологические испытания. Их проводят с листовым металлом, трубами и проволокой. Проверяется способность материала к восприятию деформации при создании условий, которые максимально приближены к производственным. Оценочная проверка имеет качественный характер. Она требуется, чтобы определить пригодность материала для производства изделий по технологии, что предусматривает значительную и сложную пластическую деформацию.
Проволока, произведенная из цветных и черных металлов, подвергается таким испытательным операциям:
В продаже сегодня представлены разные модели машин, осуществляющие испытание проволоки на скручивание/перегиб/навивание.
Если говорить о видах приборов, с помощью которых можно провести испытание материала на скручивание, то их существует 3 разновидности: МК, МКС и МКС-А. Все они позволяют испытывать проволоку:
Где применяются данные устройства? Прежде всего, это лаборатории предприятий машиностроения, производств металлургии, НИИ.
Все представленные выше машины объединяют следующие позитивные качества:
Теперь рассмотрим подробнее модель электромеханической машины, произведенную в напольном исполнении и предназначенную для проведения испытаний проволоки на скручивание. Ее название – ИХ 5092, она применяется в лабораториях вышеперечисленных заведений. Условия работы техники:
Какие виды операций возможны
Технический прибор создан с целью оценки возможностей металла к пластическим деформациям. Чтобы добиться результата, проводится следующие виды испытаний:
Электронное наполнение аппарата при работе с ней оператора имеет такие функциональные возможности:
Технические приоритеты прибора ИХ 5092. С помощью агрегата можно:
Еще два важных преимущества высокотехнологического прибора ИХ 5092:
Итак, подытожим информацию о моделях машин для испытания материала методом скручивания.
Машины МК выполняют заданную работу по скручиванию с целью испытания проволоки, изготовленной из стали, из цветных металлов и их сплавов. Диаметр образца здесь должен быть в диапазоне начиная от 3 и до 30 миллиметров. Электронное наполнение аппарата дает возможность задать системе число полных оборотов, отрегулировать скорость вращения активного захвата, отобразить проведенные исследования на жидкокристаллический монитор в режиме онлайн и пр.
Далее, прибор МКС. Имеет максимальный крутящий момент в пределах 500-5000 Нм. Нужен, чтобы провести опыты на кручение проволоки, имеющей состав, аналогичный предыдущему.
МКС-А. Схож с прототипом МКС. У этих видов техники максимальный крутящий момент аналогичен. Испытывается тот же вид проволоки – из стали или же из цветмета, а также из сплавов цветных металлов. Испытания согласно установленному алгоритму ведутся в автоматическом режиме. При этом точно определяется с последующим сохранением максимальный крутящий момент и угол скручивания.
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