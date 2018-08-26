Оборудование для испытания проволоки: виды и преимущества

Российская Федерация, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Перед тем, как запустить материал в производство, он проходит технологические испытания. Их проводят с листовым металлом, трубами и проволокой. Проверяется способность материала к восприятию деформации при создании условий, которые максимально приближены к производственным. Оценочная проверка имеет качественный характер. Она требуется, чтобы определить пригодность материала для производства изделий по технологии, что предусматривает значительную и сложную пластическую деформацию. Проволока, произведенная из цветных и черных металлов, подвергается таким испытательным операциям: скручивание по ГОСТу 1545;

перегиб, стандарт – ГОСТ 1579;

навивание. Проба проводится в соответствии с ГОСТом 10447. В продаже сегодня представлены разные модели машин, осуществляющие испытание проволоки на скручивание/перегиб/навивание. Если говорить о видах приборов, с помощью которых можно провести испытание материала на скручивание, то их существует 3 разновидности: МК, МКС и МКС-А. Все они позволяют испытывать проволоку: стальную;

произведенную из цветных металлов;

сделанную из сплавов цветметов. Где применяются данные устройства? Прежде всего, это лаборатории предприятий машиностроения, производств металлургии, НИИ. Все представленные выше машины объединяют следующие позитивные качества: широта измерительного диапазона;

высокая степень надежности приборов;

простой алгоритм управления машинами. Теперь рассмотрим подробнее модель электромеханической машины, произведенную в напольном исполнении и предназначенную для проведения испытаний проволоки на скручивание. Ее название – ИХ 5092, она применяется в лабораториях вышеперечисленных заведений. Условия работы техники: температура окружающей среды в диапазоне от +10 и до +35 °C;

показатель относительной влажности, начиная с 50 % и до 80. Какие виды операций возможны Технический прибор создан с целью оценки возможностей металла к пластическим деформациям. Чтобы добиться результата, проводится следующие виды испытаний: скручивание металла (проволоки) до наступления разрушения;

скручивание испытуемого образца с последующим раскручиванием до количества оборотов равного заданному числу «n»;

проведение операций по скручиванию до заданного системе количества. Электронное наполнение аппарата при работе с ней оператора имеет такие функциональные возможности: возможность проведения опытов в автоматическом режиме;

возможность программирования параметров опытов в диалоговом режиме;

обеспечение цифрового регулирования датчиков и электропривода;

гарантия цифровой защиты аппарата в случае перегрузки или наступления аварии;

получение и сохранение в виде таблиц и диаграмм все результаты проведенных опытов. Технические приоритеты прибора ИХ 5092. С помощью агрегата можно: испытать на кручение заданный образец в одном и двух направлениях;

определить показатели максимального крутящего момента и угол скручивания;

испытуемый материал надежно центрируется, плавно нагружается в машине, усилий изгиба отсутствуют;

величина крутящего момента задается и измеряется с большой точностью;

получить надежность в использовании, поскольку сокращено число механических узлов и деталей. Еще два важных преимущества высокотехнологического прибора ИХ 5092: для обеспечения управлением процесса скручивания проволоки в ручном режиме используется пульт, оборудованный ЖК-монитором, и кнопочный;

для осуществления управления процессом проб и для последующего анализа испытаний применяется ПК, интерфейс ПО которого интуитивно понятен и прост в использовании. Это применимо для автоматизированных моделей аппаратов. Итак, подытожим информацию о моделях машин для испытания материала методом скручивания. Машины МК выполняют заданную работу по скручиванию с целью испытания проволоки, изготовленной из стали, из цветных металлов и их сплавов. Диаметр образца здесь должен быть в диапазоне начиная от 3 и до 30 миллиметров. Электронное наполнение аппарата дает возможность задать системе число полных оборотов, отрегулировать скорость вращения активного захвата, отобразить проведенные исследования на жидкокристаллический монитор в режиме онлайн и пр. Далее, прибор МКС. Имеет максимальный крутящий момент в пределах 500-5000 Нм. Нужен, чтобы провести опыты на кручение проволоки, имеющей состав, аналогичный предыдущему. МКС-А. Схож с прототипом МКС. У этих видов техники максимальный крутящий момент аналогичен. Испытывается тот же вид проволоки – из стали или же из цветмета, а также из сплавов цветных металлов. Испытания согласно установленному алгоритму ведутся в автоматическом режиме. При этом точно определяется с последующим сохранением максимальный крутящий момент и угол скручивания. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.