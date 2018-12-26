Общение в деловых поездках как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса»

Хабаровск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» продолжает развивать портфель роуминговых предложений и запускает опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса», разработанную специально для бизнес-аудитории. Опция позволяет комфортно общаться в стране пребывания и не задумываться о стоимости рабочих звонков иностранным партнерам.

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, стоимость подключения опции «Роуминг, гудбай для бизнеса» составляет 0 рублей, а абонентская плата – 499 рублей в сутки.

С подключенной опцией все входящие звонки будут бесплатными, а звонки в Россию, Интернет, SMS и MMS будут стоить как дома. Для комфортного общения в стране пребывания предусмотрен пакет 30 минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе, и в другие страны, будут стоить 89 рублей за минуту.

Опция действует в 54 странах и включает наиболее популярные у представителей бизнеса направления. В их число входят, в том числе страны ближнего зарубежья, ЕС, Ближнего Востока, а также Австралия, Гонконг, Новая Зеландия, Норвегия, США, Таиланд, Швейцария, Южная Корея и другие.

Для того, чтобы вся деловая переписка была под рукой, в опцию включен безлимитный трафик на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам. После исчерпания объема трафика в 1 ГБ мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 КБ/с.

– Наши абоненты уже успели оценить опцию «Роуминг, гудбай», которую мы запустили в преддверии летнего сезона 2018 года. Понимая, что представителям бизнеса не менее важно оставаться на связи в любой ситуации и иметь возможность пользоваться привычными сервисами в поездках за границу, мы разработали специальную опцию для наших корпоративных клиентов – «Роуминг, гудбай для бизнеса». Она позволит значительно сэкономить на международных переговорах и не «выключаться» из рабочих процессов, – прокомментировал руководитель по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Андрей Кузнецов.

Подробнее об опции и способах ее подключения – по ссылке .