Общественная палата Иркутска подготовила предложения в законопроект «О налоге на имущество организаций»

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная палата Иркутска внесет консолидированные предложения предпринимательского сообщества к проекту закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на расширенном заседании комиссии «Экономика и бизнес» с участием представителей аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области были предложены два варианта расчета ставки налогообложения. По мнению предпринимателей, при сплошном налогообложении должен быть применен размер – 0,2% от кадастровой стоимости. Как альтернатива рассматривается введение налоговой ставки в 2%, но с освобождением от налогового бремени собственников объектов недвижимости общей площадью менее пяти тысяч квадратных метров.

– Только единая позиция предпринимательского сообщества Прибайкалья и последовательное ее отстаивание позволит поменять ситуацию, так как текущий документ создаст проблемы для бизнеса. Необходимо определить налоговую ставку, которая не задушит малый и средний бизнес – подчеркнул председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев.

– Городская палата с 2015 года подключилась к проработке данного вопроса. Мы просчитали реальные затраты собственных предприятий при предлагаемом правительством Иркутской области подходе к расчету ставки налогообложения. Считаем его губительным для малого и среднего бизнеса и экономики региона в перспективе. Введение минимальной процентной ставки при сплошном налогообложении является залогом обеспечения благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в нашем регионе, – уверен председатель комиссии «Экономика и бизнес» Общественной палаты Иркутска Руслан Коковин.

По итогам заседания на основании изучения опыта других регионов, анализа экономики конкретных предприятий Иркутской области и широкого общественного обсуждения данной проблематики были подготовлены консолидированные предложения, которые направлены в адрес областного правительства, Законодательного собрания и Общественной палаты Иркутской области.