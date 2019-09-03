Общественники посетили участок Тайшетского лесхоза, где под видом санации рубили здоровый лес

Тайшетский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты ОНФ в Иркутской области выявили грубые нарушения при проведении санитарных рубок и заготовке древесины в Тайшетском лесхозе: вместо больных, поврежденных деревьев и сухостоя уничтожены здоровые деревья, на территории разбросаны порубочные остатки, а протекающий в водоохранной зоне ручей завален бревнами. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор научно-исследовательского института всероссийского добровольного пожарного общества Сибири Сергей Апанович, в таком состоянии не оставляли лес даже «черные лесорубы».

Накануне эксперты ОНФ побывали на участке Тагульского лесничества, где при выполнении госзадания в 2018 году силами Тайшетского лесхоза проводилась санитарная рубка. А в декабре соответствующие работы были приняты участковым лесничеством.

На месте проведения работ общественники увидели, что вместо сухостоя вырубалась годная к промышленной переработке древесина.

– Нарушения видны воочию – сухостой остался на месте. Покореженные и наклоненные деревья, которые подлежат в первую очередь вырубке и вывозу, остались на месте. Судя по пням, выбиралась только деловая древесина, пригодная для использования в промышленности. Более того, совершили переруб, то есть сверх норматива заготовили, – рассказал Сергей Апанович.

По данным ОНФ, заготовка древесины осуществлялась в водоохранной зоне. Протекающий по территории ручей завален бревнами. Как полагают эксперты ОНФ, это сделано для того чтобы тяжелая техника могла переехать ручей и перевозить лес. Также эксперты выяснили, что на участке более 4 га работы не проводились.

– Мы проверили две деляны. Во время осмотра 59-го квартала мы выявили, что четыре гектара леса не вырублено в соответствии с договором. Но Тайшетский лесхоз отчитался о том, что лес заготовлен, выполнен весь объем работ и древесина реализована, – рассказал Сергей Апанович.

Правила вырубки и заготовки древесины нарушены с первого до последнего пункта, сделали вывод эксперты ОНФ.

– Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратится в правоохранительные органы. Сейчас необходимо и правоохранительным органам, и министерству лесного комплекса Иркутской области провести расследование вместе с независимыми экспертами, чтобы точно установить ущерб, нанесенный лесному фонду, – заявил Сергей Апанович.