|Экономика / Бизнес
|02.09.2019
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Общественники посетили участок Тайшетского лесхоза, где под видом санации рубили здоровый лес
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Тайшетский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты ОНФ в Иркутской области выявили грубые нарушения при проведении санитарных рубок и заготовке древесины в Тайшетском лесхозе: вместо больных, поврежденных деревьев и сухостоя уничтожены здоровые деревья, на территории разбросаны порубочные остатки, а протекающий в водоохранной зоне ручей завален бревнами. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.
Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор научно-исследовательского института всероссийского добровольного пожарного общества Сибири Сергей Апанович, в таком состоянии не оставляли лес даже «черные лесорубы».
Накануне эксперты ОНФ побывали на участке Тагульского лесничества, где при выполнении госзадания в 2018 году силами Тайшетского лесхоза проводилась санитарная рубка. А в декабре соответствующие работы были приняты участковым лесничеством.
На месте проведения работ общественники увидели, что вместо сухостоя вырубалась годная к промышленной переработке древесина.
– Нарушения видны воочию – сухостой остался на месте. Покореженные и наклоненные деревья, которые подлежат в первую очередь вырубке и вывозу, остались на месте. Судя по пням, выбиралась только деловая древесина, пригодная для использования в промышленности. Более того, совершили переруб, то есть сверх норматива заготовили, – рассказал Сергей Апанович.
По данным ОНФ, заготовка древесины осуществлялась в водоохранной зоне. Протекающий по территории ручей завален бревнами. Как полагают эксперты ОНФ, это сделано для того чтобы тяжелая техника могла переехать ручей и перевозить лес. Также эксперты выяснили, что на участке более 4 га работы не проводились.
– Мы проверили две деляны. Во время осмотра 59-го квартала мы выявили, что четыре гектара леса не вырублено в соответствии с договором. Но Тайшетский лесхоз отчитался о том, что лес заготовлен, выполнен весь объем работ и древесина реализована, – рассказал Сергей Апанович.
Правила вырубки и заготовки древесины нарушены с первого до последнего пункта, сделали вывод эксперты ОНФ.
– Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратится в правоохранительные органы. Сейчас необходимо и правоохранительным органам, и министерству лесного комплекса Иркутской области провести расследование вместе с независимыми экспертами, чтобы точно установить ущерб, нанесенный лесному фонду, – заявил Сергей Апанович.