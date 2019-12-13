Очередная лесозаготовительная фирма в Приангарье попалась на контрабанде леса за границу

Иркутская область, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено семь уголовных дел по факту контрабанды свыше 2 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму более 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

По версии следствия, руководители одной из коммерческих организаций Иркутской области с мая по октябрь 2019 года незаконно приобретали добытую черными лесорубами древесину и выводили ее за границу через Братский таможенный пост Иркутской таможни по поддельным документам.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, контрабандные лесоматериалы поставлялись в Китай, Таджикистан и Узбекистан.