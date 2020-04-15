Очередная партия защитных масок поступила во все муниципальные аптеки Иркутска

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Средства индивидуальной защиты поступили во все муниципальные аптеки Иркутска. Как сообщили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения администрации города, на данный момент во всех аптеках и аптечных пунктах муниципальной фармацевтической сети имеются одноразовые медицинские маски.

Как сообщает пресс-служба администрации, сегодня в течение дня планируется поступление партии многоразовых масок. Также в наличии в достаточном количестве перчатки, имеется два вида антисептиков для обработки кожи рук – «Анавидин» и раствор хлоргексидина.

– Спрос на маски сегодня по-прежнему очень высокий, поэтому продавать их будут с ограничением не более пяти штук в одни руки. Стоит отметить, что цены на маски могут отличаться в зависимости от производителя и поставщика, – отметила исполняющая обязанности начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска Нина Перфильева.

Всю информацию по профилактике и симптоматике коронавируса можно узнать на сайтах областного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Напомним, в городе Иркутске и Иркутской области работает телефон горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции: 8(3952) 399-999.